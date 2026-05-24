暑い日や、仕事や家事でヘトヘトな日は、火を使わずにパパッとつくれる麺レシピが頼りになりますよね。そこで今回は、人気料理家・山本ゆりさんに、あえるだけで簡単につくれる「うどんレシピ」を教えてもらいました。手軽なのに、栄養も食べごたえもばっちり。さっぱり食べやすく、忙しい日のご飯にもぴったりな一品です。

※ この記事は『クックパッド プラス2026年夏号』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

栄養もうま味もたっぷり！「“あえるだけで完成”うどん」

「とにかく簡単、火も使わず栄養満点！ 長イモはすりおろすと手間ですが、ポリ袋に入れてたたくことで手がかゆくならず、シャキシャキした歯触りも楽しめます。簡単ですが青ジソやゴマ油の香り、キムチの辛味などうま味が多いひと皿です」（山本ゆりさん）

●たたき長イモのサバ缶キムチうどん

【材料（2人分）】

冷凍うどん 2玉

長イモ 100g

サバ水煮缶 1缶（180g）

白菜キムチ 80g

A［めんつゆ（2倍濃縮）大さじ4 ゴマ油小さじ2］

青ジソ（細切り）4枚

刻みのり、ワサビ（チューブ） 好みで各適量



【つくり方】

（1） 冷凍うどん1玉は袋の端を切って耐熱皿にのせ、電子レンジ（600W）で3分加熱する。冷水で締め、水気をきって器に盛る。もう1玉も同様にする。

（2） 長イモは皮をむいて厚手のポリ袋に入れ、めん棒などでたたいてつぶす。（1）に長いも、サバ缶、キムチをのせる。

（3） Aをまわしかけ、青ジソ、刻みのりをのせ、ワサビを添える。

POINT

長イモはフォークで刺すと、手がかゆくなったりすべったりせずに皮をむくことができます。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう