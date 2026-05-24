JYOCHO、アニメ「神の庭付き楠木邸」ED主題歌「うたまひ」のOfficial AI Lyric Videoを公開！

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京都発のプログレッシブ・ロックバンドJYOCHOが、AI技術を活用した新曲「うたまひ」(読み：うたまい)のOfficial Lyric Videoを公開した。

「うたまひ」は現在放送中のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のエンディング主題歌で、現体制のJYOCHOにとってラストとなるフルアルバム『忘れたくないこと』(６月10日発売)に収録されるアコースティックナンバー。

今回公開された映像は、AIクリエイティブ共創拠点「COLOWORKS（コロワークス）」の、クリエイター公募型プロジェクトを通じて映像作家・yamada akariが手掛けたLyric Videoで、芸術大学を卒業したばかりのクリエイター・yamadaがJYOCHOの楽曲が持つ唯一無二の世界観を視覚化。「AI」を駆使し、映像美を追求した作品となっている。

本作は“AI as a tool, not a replacement”をテーマに制作。AI技術をクリエイティビティの代替としてではなく、新たな表現ツールとして捉えているJYOCHOが、実験的かつ革新的な映像表現に挑戦し、自身の音像にAIで新たに視覚的情報を肉付けした。

さらに、アルバムから新曲「山川草木」が先行配信されることも明らかになった。疾走感溢れるロックチューンは5/27(水)に配信リリースされる。

JYOCHOは夏の東阪ワンマンツアーをもってVo/Keyの猫田ねたこが卒業することを発表している。現体制ラストとなるアルバム、ワンマンツアーをファンはお見逃しなく。

●リリース情報

JYOCHO Digital Single

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」ED主題歌

「うたまひ」

配信中

配信リンクはこちら

https://jyocho.lnk.to/utamai

JYOCHO 3rd Album

「忘れたくないこと」

2026年6月10日発売

【CD 全国流通盤】

品番：NBPC-0117

価格：￥2,500＋税

AL最新情報/予約リンク

https://lit.link/jyocho

＜収録曲目＞

M01. はじめからすべて知っている

M02. Strong Body and Rich Future of Macho Minimal Fairy

M03. まなびたいとおもう

M04. 無常の合唱

M05. ひとり考えてた *

M06. 忘れたくないこと

M07. 山川草木

M08. うたまひ *TVアニメ「神の庭付き楠木邸」EDテーマ

M09. 惜春

M10. やさしい天気

タワーレコード特典：JYOCHOステッカー

Amazon特典：メガジャケ

●作品情報

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」



テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて毎週土曜 深夜1時30分〜、

BS朝日にて毎週日曜 深夜2時〜、好評放送中！

配信情報

ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜 深夜2時〜 最速配信中！

各配信サイトでも毎週木曜 深夜2時〜 順次配信中！

＜イントロダクション＞

田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。

そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、

規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！

清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、

個性豊かな神々が集まるように！

お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、

はじまりはじまり。

【スタッフ】

原作：えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）

原作イラスト：ox

監督：関野関重

助監督：山内 遼

シリーズ構成：小林雄次

キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子・野間千賀子

美術監督：内藤 健

美術設定：滝口勝久

色彩設計：佐々木 梓

編集：坪根健太郎

撮影監督：富崎杏奈

音響監督：菊田浩巳

録音調整：小原吉男・阿部智佳子

音響効果：佐藤理緒

音響制作：HALF H・P STUDIO

音響制作担当：鑰山千代・山田悠貴

音楽：R・O・N

音楽制作：日本コロムビア

オープニングテーマ：「驚きの子」入野自由

エンディングテーマ：「うたまひ」JYOCHO

アニメーション制作：JUVENAGE

製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会

【キャスト】

楠木 湊：坂田将吾

山神：藤 真秀

セリ：徳留慎乃佑

トリカ：寿 美菜子

ウツギ：小市眞琴

風神：中島ヨシキ

雷神：小林大紀

霊亀：大川透

応龍：遊佐浩二

麒麟：速水奨

鳳凰：高橋広樹

播磨才賀：梅原裕一郎

●ライブ情報

JYOCHO one man show 2026「忘れたくないこと」

2026年7月18日(土) at 大坂・Live House ANIMA OPEN 17:00 / START 18:00

2026年8月2日(日) at 東京・Spotify O-WEST OPEN 17:00 / START 18:00

チケット販売中

https://livepocket.jp/t/jyocho_2026

学割(限定枚数販売)￥2,400 + 1Dr

前売 ￥4,400 + 1Dr

＜「JYOCHO」プロフィール＞

2016年、超絶テクニックを誇るギタリスト･だいじろー(ex.宇宙コンビニ)によって京都にて始動。

だいじろー(Gt/Cho)、猫田ねたこ(Vo/Key)、はやしゆうき(Fl)、山粼浩二朗(Dr)から成るプログレッシブ・ロックバンド。

様々なジャンルを通過した音楽性に、テクニカルなトラック、温かみ、激情をふんだんに盛り込んだJYOCHOにしかできない独自の世界観を構築する。

2023年にはNetflixシリーズ「伊藤潤二『マニアック』」のEDテーマ「云う透り」を収録した『云う透り e.p』をリリース。

同年、アニメ『真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました』のEDテーマ「みんなおなじ」が収録されたアルバム『しあわせになるから、なろうよ(Let’s Promise to be Happy)』が、米国レーベル・Topshelf Recordsからレコード・カセットで全世界リリースされた。

2026年4月にはTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のED主題歌「うたまひ」を配信リリース。

6月10日には3rdアルバム『忘れたくないこと』をリリースする。

“情緒”感たっぷりな音楽性で世界規模で注目を集め、海を越えて活躍中。

(C) 2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」公式サイト

https://kusunokitei.com/

JYOCHOオフィシャルサイト

https://jyocho.com/