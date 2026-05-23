「大相撲夏場所・１４日目」（２３日、両国国技館）

平幕宇良が平幕藤ノ川との激しい相撲を制して２桁１０勝目を挙げ、優勝争いに残った。

立ち合いから藤ノ川に激しく攻められ、宇良は防戦一方。それでも粘り強く相手の攻撃をかわし、最後はのど輪で押し込まれたが左でいなして藤ノ川を突き落とした。

勢い余った藤ノ川が土俵下へ落ちた瞬間、宇良は両手を挙げて万歳のようなポーズ。ＳＮＳでは宇良の２桁勝利を祝福するコメントに加えて「やっぱり、マジシャン」「ハンドパワー出しちまったな」「まさかの万歳でノータッチをアピール」「宇良のフォース攻撃ｗ」「土俵際さすが！そして体が柔らかいからひねくり残った」「可愛い！！ノータッチよーみたいな」「『触ってません』みたいなポーズ」「海老反りからの触ってなーいポーズ」「両手を挙げて無罪を主張？？」などと話題になった。

また、４敗を守ったことで宇良にも優勝の可能性が残った。千秋楽結びの一番で３敗の大関霧島との取組が決まり、ＳＮＳでは「宇良にもまだ優勝の可能性が！」「わー、宇良にもまたチャンスが！！」「明日宇良と霧島か 熱いな！！」「宇良が千秋楽結びの一番！！？超盛り上がりますやんこれｗ」「霧島−宇良キター」などとここでも盛り上がった。