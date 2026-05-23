飲食店で50分待たされた男性、後から来た客に料理を出され激怒 「店員は返金は勿論、謝罪すらしませんでした」

評判の良い飲食店であっても、接客態度一つで最悪の思い出になってしまうことがある。

東京都の40代男性は、休日に体験した残念すぎるエピソードを投稿で明かしてくれた。男性は都心の繁華街にある小さなレストランに入店したという。以前から友人に「とても美味いし量が多いから、絶対に気に入るよ」と言われていたのだそうだ。

ところが男性はこの店を「接客が最悪」と切り捨てている。（文：篠原みつき）

後から来た2人組には同じメニューが速攻で出されたのに……

11時50分に入店し、友人に勧められた料理を注文した男性。満席だったため、提供に時間がかかることは覚悟していたが、信じられない光景を目にすることになる。

「20分待ってもまだ料理は出てきませんでした。その時に2人組のお客さんが入って来て、その2人は共に私と同じメニューを注文しました。すると、10分せずに2人には料理を出したのですが、私には、まだ料理が出てきませんでした」

「店員は、返金は勿論、謝罪すらしませんでした」

自分より後から来て同じものを頼んだ客に先に料理が運ばれてしまったら、イラッとするのも無理はない。男性はそのまま待ち続けたが、事態が動くことはなかった。

「それから30分待っても料理が出てこず、わたしも、予定が有ったので、店員に事情を説明してお店を出ましたが、店員は、返金は勿論、謝罪すらしませんでした。ここまで酷い接客は、初めてだったので、思いっきり腹が立ちました」

50分も腹ペコのまま待たされては怒るのも頷ける。先払いの店だったのか、返金すらされなかったというから酷い話だ。友人が絶賛するほど味は良かったのかもしれないが、二度と足を運ぶことはないだろう。

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