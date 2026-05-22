辻希美＆杉浦太陽夫妻、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの家族3ショット公開「美男美女一族」「そっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/22】俳優の杉浦太陽が5月21日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの辻希美と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショットを公開した。
【写真】辻ちゃん夫妻「そっくり」9ヶ月次女との家族3ショット
杉浦は、「ユメちゃんのSmile Again」とつづり、自宅の室内で撮影されたプライベートショットを投稿。辻が9ヶ月を迎えた夢空ちゃんを抱っこし、杉浦がカメラに向かって口元をすぼめ顔を寄せる、仲睦まじいファミリーショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「幸せ溢れてる」「そっくり」「まさに天使の笑顔」「笑顔が最高に可愛くて癒やされる」「美男美女一族」「将来が楽しみ」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫妻「そっくり」9ヶ月次女との家族3ショット
◆杉浦太陽、愛娘の笑顔弾ける親子3ショット公開
杉浦は、「ユメちゃんのSmile Again」とつづり、自宅の室内で撮影されたプライベートショットを投稿。辻が9ヶ月を迎えた夢空ちゃんを抱っこし、杉浦がカメラに向かって口元をすぼめ顔を寄せる、仲睦まじいファミリーショットを公開している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せ溢れてる」「そっくり」「まさに天使の笑顔」「笑顔が最高に可愛くて癒やされる」「美男美女一族」「将来が楽しみ」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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