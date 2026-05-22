女優の藤吉久美子と俳優・太川陽介のレアな夫婦ショットが公開された。２人は元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈の飲み会に参加した。

丸山が「最近の日常」と題して２２日に自身のインスタグラムを更新し「外食はあんまりしませんが、たまに集合します」という。太川＆藤吉夫婦と、元なでしこジャパンの澤穂希さんと飲み会を開いたそうだ。「今回は奥様も合流で、楽しすぎる夜でした。また、集合しましょー」と藤吉の参加に喜び、「太川さんはいつも優しくて包容力の塊すぎて、澤さんはこうしてサッカーやめてからもずっと会える存在なのが嬉（うれ）しみです。またお仕事頑張れるーよし、今日も頑張ります」とエネルギーチャージ。「＃太川陽介さん ＃藤吉久美子さん ＃澤穂希さん ＃飲み友メンバー ＃また会いましょう」とハッシュタグをつけた。

藤吉はノーメイクなのか、化粧っけがなくても美しい！藤吉が太川の肩を抱き、楽しそうだ。レアな夫婦ショットに、フォロワーは「藤吉さんも入られた貴重な飲み会」と反応していた。