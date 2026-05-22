『ケロロ軍曹』ミュージカル豪華な追加キャスト12人発表 小隊5人ソロビジュアル解禁
人気漫画＆アニメ『ケロロ軍曹』初のミュージカル「ペコポン侵略ミュージカル 『ケロロ軍曹』」の追加キャスト12人が発表された。あわせてケロロ小隊キャスト5人のキャラクタービジュアルが解禁となった。
【写真】全然似てない（笑）ミュージカル『ケロロ軍曹』小隊5人のビジュアル
出演キャストは、ケロロ軍曹役に田村升吾、タママ二等兵役に大友至恩、ギロロ伍長役に草地稜之、クルル曹長役に丘山晴己、ドロロ兵長役に田村心。さまざまな2.5次元舞台で活躍する俳優陣がそろった。
追加キャストは日向冬樹役を野口準、日向夏美役を佐當友莉亜、西澤桃華役を反田葉月、サブロー役を山根航海、東谷小雪役を其原有沙、アンゴル・モア役を月深乃絢、日向秋役を大湖せしる(映像出演)、???役を富永勇也、中川月碧、辻凌志朗、松田岳、松井健太が務める。
公演は、9月18日〜27日に東京・日本青年館ホールにて上演される。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』にて連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。2024年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
また、16年ぶり新作となる『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が、6月26日に公開される。
【写真】全然似てない（笑）ミュージカル『ケロロ軍曹』小隊5人のビジュアル
出演キャストは、ケロロ軍曹役に田村升吾、タママ二等兵役に大友至恩、ギロロ伍長役に草地稜之、クルル曹長役に丘山晴己、ドロロ兵長役に田村心。さまざまな2.5次元舞台で活躍する俳優陣がそろった。
公演は、9月18日〜27日に東京・日本青年館ホールにて上演される。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』にて連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。2024年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
また、16年ぶり新作となる『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が、6月26日に公開される。
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