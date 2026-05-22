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「ひざ関節症クリニック[変形性膝関節症・医療法人社団活寿会]」が「あなたはどっち？膝痛は実は2種類ある…原因と対策を理学療法士が伝授」を公開した。動画では、理学療法士の野口慧氏が、膝の痛みが「関節内」と「関節外」の2種類に分けられること、そしてそれぞれの原因に応じた正しい対処法を解説している。



野口氏はまず、膝の痛みには「関節の中の痛みと関節の外の痛みの2種類になります」と定義する。この2つは発生に至るメカニズムが全く異なるため、間違った対処をすると痛みを悪化させたり、進行を促進させたりする危険性があるという。



続いて、それぞれの痛みの特徴について言及。関節内の痛みは「膝全体が痛いような感じ方をする、ないしは膝の奥深いところが痛い」のが特徴であり、炎症による腫れが生じることが多いという。変形性膝関節症などが原因として挙げられ、痛みがあるのに無理にストレッチやスクワットを行うと関節のダメージが進行してしまうと指摘。安静を保ち、負担の少ない関節運動を取り入れることや、早期に医療機関で適切な診断を受けることを推奨している。



一方、関節外の痛みは筋肉や腱の使いすぎ、硬さが主な原因であり、「膝の周囲を触ると痛みの場所がはっきりしている」のが特徴だという。こちらに対して完全に安静にしてしまうと筋肉が硬くなり症状が悪化するため、ストレッチやマッサージで柔軟性を高め、姿勢や歩き方を見直すといったセルフケアが有効であると語った。



終盤では、再生医療などの治療を受けたとしても、関節外の筋肉などに負担がかかっていると痛みが残るケースがあると説明。「関節の中は再生医療、関節の外はセルフケア・リハビリをしっかりやる」ことで、治療効果が高く感じられると締めくくった。