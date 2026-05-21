『ポケポケ』新パック発表で収録カード公開 「進撃パラドックス」コライドンex・ミライドンex・オーリム博士など
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「進撃パラドックス」が発表され、28日午前10時より新登場することが決定した。あわせて収録カードの一部が公開された。
【画像】効果が強すぎ！収録カードのタケルライコ・コライドン・オーリム博士
「進撃パラドックス」は、『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』に登場するコライドン、ミライドンをはじめとする「古代」「未来」のサブカテゴリーを持つパラドックスポケモンたちが初登場する。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■収録カードの一部
コライドンex [◆◆◆◆]
ミライドンex [◆◆◆◆]
テツノツツミex [◆◆◆◆]
ノココッチ [◆◆◆]
リキキリン [◆]
タケルライコ [★]
オーリム博士 [◆◆]
フトゥー博士 [◆◆]
【画像】効果が強すぎ！収録カードのタケルライコ・コライドン・オーリム博士
「進撃パラドックス」は、『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』に登場するコライドン、ミライドンをはじめとする「古代」「未来」のサブカテゴリーを持つパラドックスポケモンたちが初登場する。
■収録カードの一部
コライドンex [◆◆◆◆]
ミライドンex [◆◆◆◆]
テツノツツミex [◆◆◆◆]
ノココッチ [◆◆◆]
リキキリン [◆]
タケルライコ [★]
オーリム博士 [◆◆]
フトゥー博士 [◆◆]