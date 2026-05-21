俳優の梅沢富美男が２１日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、俳句での“タイマン勝負”に臨んだ。

「俳句東西対抗戦」に特別永世名人として出場の梅沢は東日本チームの大将として、「ダウ９０００」蓮見翔、谷まりあ、「ニューヨーク」嶋佐和也を率いて、西日本チームの千原ジュニア、ふくらＰ、「さや香」新山、近藤千尋の４人と“タイマン勝負”を展開。

自身の前の３人が一句詠んだ段階で１勝２敗。西日本チームに９点のリードを許していた梅沢は大将として、ふくらＰと「東京グルメ」とのお題での決戦に「１０点差があっても勝ちますよ。私が１人いれば勝てます。逆転して見せます。そのために私がいるんじゃないですか。私がトリを取るということはそういうことなんです」と豪語して挑んだ。

詠んだ一句は「月島に ソースの香立つ 夕立あと」。ふくらＰの「黒きつゆ 手繰る手止まず ビルは夏」の６９点に対し、７１点と直接対決には２点差で勝利したものの東西対抗戦では合計２９０点対２９７点と逆転ならず敗北。

夏井いつき先生にも「最後になんで、この２つが残ってるんでしょ？ 本当に思います」と、ふくらＰとともにたたき切られると「おっちゃん、何年、『プレバト』の俳句コーナーやってるんですか？って話ですよ」と酷評された上、自信の一句を「大夕立 過ぎ月島に ソースの香」と全面的に添削され、がっくりと肩を落としていた。