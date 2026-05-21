メインから副菜まで！「包丁いらず」の作りおき5選
夕食やお弁当に便利、お手軽常備菜5選
包丁を使わずに作れる常備菜レシピをご紹介します。メインから副菜までバリエーションも豊富。冷蔵保存しておけば、夕食やお弁当のおかずに重宝します。
ご飯に合う！甘辛だれの豚こま炒め
ちくわと厚揚げのボリューム煮物
ピーマンとはんぺんの簡単炒め
ピーラーで簡単！にんじんのしりしり
薄切り大根×ツナのだし醤油炒め
包丁を使わないので洗い物も減らせて一石二鳥
包丁やまないたを出すのすら面倒なときってありますよね。今回ご紹介したレシピは、ちくわや厚揚げは手でちぎればOK。にんじんと大根はピーラーで薄切りにするので、包丁もまないたも使わずに作れます。少しでも洗い物を減らしたい日には大助かり！
しかも作りおきできるレシピばかりなので、休みの日などにまとめて作って冷蔵保存しておけば、食べたいときに食卓に出すことができます。夕食やお弁当のおかずにあと一品ほしいときにも便利です。
「作りおきおかず」保存のルールをおさらい
保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。
冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける
清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に
取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG
2〜3日を目安に食べきる
お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます
作った日付を記しておく