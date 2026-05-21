メインから副菜まで！「包丁いらず」の作りおき5選

夕食やお弁当に便利、お手軽常備菜5選

包丁を使わずに作れる常備菜レシピをご紹介します。メインから副菜までバリエーションも豊富。冷蔵保存しておけば、夕食やお弁当のおかずに重宝します。

ご飯に合う！甘辛だれの豚こま炒め

ちくわと厚揚げのボリューム煮物

ピーマンとはんぺんの簡単炒め

ピーラーで簡単！にんじんのしりしり

薄切り大根×ツナのだし醤油炒め

包丁を使わないので洗い物も減らせて一石二鳥

包丁やまないたを出すのすら面倒なときってありますよね。今回ご紹介したレシピは、ちくわや厚揚げは手でちぎればOK。にんじんと大根はピーラーで薄切りにするので、包丁もまないたも使わずに作れます。少しでも洗い物を減らしたい日には大助かり！

しかも作りおきできるレシピばかりなので、休みの日などにまとめて作って冷蔵保存しておけば、食べたいときに食卓に出すことができます。夕食やお弁当のおかずにあと一品ほしいときにも便利です。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

2〜3日を目安に食べきる

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

