世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

5月19日（火）に放送された同番組に、前回から引き続き西野亮廣（キングコング）がゲスト出演した。

収録中、西野の言動をきっかけに、番組史上異例の騒動が勃発。西野は「番組スタッフ全員のミスじゃないですか!?」と責任転嫁し、「番組にハメられた！」と大騒ぎして…。

【映像】キンコン西野、番組史上異例の騒動を起こし「稀にみるハズレ回」MC陣もあ然

前回、西野はクラウドファンディングや各種エンターテインメントの無料公開、オンラインサロンなど、芸能界に新しい取り組みを導入したのは自分だと主張。そのうえで、「ほかの芸人はなぜ自分に生き延び方を聞いてこないのか」という疑問を呈し、熱いトークでスタジオを沸かせた。

そんななか、今回西野が取り上げたテーマは、「『私のこと覚えていますか？』という質問をしてくる人を傷つけない回答」「『ず』『づ』どっちですか？と聞かれるから名前には使わない方がいい」。どちらも前週とは打って変わってネタが弱すぎるため、西野を崇めているという永野ですら、「気持ちが乗らないっす！」「稀にみるハズレ回！」とツッコんだ。

実はこの時点で収録の経過時間は、開始からまだ19分程度。番組史上最短で収録が終わりそうなため、くるま（令和ロマン）は「盛り上がって（収録時間が）押しちゃう、1時間いっちゃうとかでお馴染みの『ニーチェ』が…！」と大笑い。意図せず笑える状況を作った西野を、「すごいわ！エンターテインメントすぎるわ！」「マジで天才すぎる！」と称賛した。

一方でやらかした西野本人は、最初こそ反省していたが、「これ私のミスですか？番組スタッフ全員のミスじゃないですか!?」「教えてくださいよ事前に。（ネタが）弱いですよって！」と責任転嫁。最終的には、「番組にハメられた！」と大騒ぎし、スタジオ一同を爆笑させた。