のどの痛みに始まり、鼻水やせきがひどくなる…福岡県ではこうした症状を訴える患者が増えていて、SNSで「謎の風邪」として話題になっています。原因は、何が考えられるのでしょうか。

■医師会さえ“寝耳に水”

まるで梅雨。21日の東京は冷たい雨の1日となりました。靴をぬらしながら歩く人たちが足早なのは、雨のせいだけではないようで…

女性（20代）

「駅着いたときの風で急に寒いってなりました。もう少し暖かい服を着てきた方がよかったかも」

あまりの寒さに“へそ出しファッション”が裏目に出たようです。

朝までエアコンをつけていた人は…

20代

「風邪引いちゃいそうだなと思いました。友達からのど風邪はやっていると聞いて、気温差あると大変だなと」

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それもそのはずで、東京都心は17日、30℃を超える季節外れの真夏日。4日連続で7月並みの暑さが続きましたが、21日は一転、午後は20日の最高気温から10℃以上急降下と、激しい寒暖差がありました。24日まで肌寒い日が続くとみられています。

体調管理が難しい“ジグザグ天気”。こうしたなか20日、福岡県医師会が会見を開きました。話題にのぼったのは、ある症状についてです。

福岡県医師会 稲光毅常任理事

「のどの痛みに始まって、鼻水が出るようになり、せきがひどくなる。決まった症状が出ているので、ウイルス感染なんだろうと思う。感染症がきっかけになっている可能性が高い」

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その症状は主に、のどの痛みやせきに鼻水。ただ、熱は出ない場合が多いといいます。

福岡県内では5月に入り、こうした症状を訴え医療機関を受診する患者が増えているというのです。ただ、医師会でさえも…

福岡県医師会 稲光毅常任理事

「“謎の感染症”という言葉、初めて知りまして」

原因は不明で“寝耳に水”の事態。

■要員の1つは“名もなきウイルス”？ 治療法は

SNS上でついた名前は“謎の風邪”。体調不良を訴える投稿が増えています。

「激しいせき、のどの乾燥、くしゃみ。花粉並みの鼻水が続いてて…これうわさの“謎の風邪”なのかな」

「まさか“謎の風邪”ってやつ？ のどのイガイガからせきとたんが絡み出した」

“謎の風邪”とは一体、何なのでしょうか。福岡市民病院の原田医師は考えられる2つの要因を指摘しています。

1つは「アレルギー」です。九州エリアでは現在、イネ科の花粉の時期を迎えています。暑くなってきたことで窓を開ける機会が増え、部屋に入りこむことで発症につながる可能性があるといいます。

2つ目は「ウイルス」です。黄砂やPM2.5などで傷ついたのどに「ヒトメタニューモウイルス」が感染するというものです。

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「ヒトメタニューモウイルス」について、医師に聞きました。

多摩ファミリークリニック 大橋博樹院長

「2歳未満だと、気管支炎や呼吸困難が出たり、入院に至るケースも珍しくない病気。大人は鼻風邪で済む方から、のどの風邪が熱は出ないが長引く症状。“名もなきウイルス”というか、あえて強調しなくていいウイルスはいっぱいあるが、大人でいえばヒトメタニューモウイルスはその程度のもの」

治療法は――

多摩ファミリークリニック 大橋博樹院長

「対症療法しかない。通常でも（治るのに）1週間程度かかる」