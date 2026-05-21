East Of Edenが、6月10日にリリースするニューEP『Rising In Bloom』収録楽曲の作家情報を、本日行ったメンバーによるインスタライブにて解禁した。

今作ではバンドの「鉄板チーム」による深化に加え、初挑戦や初コラボが織り交ざった、まさに“開花（Bloom）”の名にふさわしい意欲作になっているという。

注目は、3曲目に収録される「Checkmate」で、リーダーであるAyasaが自身初となる作詞に挑戦した。作曲はこれまで「Evolve」など多くの名曲を生み出してきたEOEとMaoによる共作となっている。

4曲目の「Telepathic」では、BABYMETALなど世界的に活躍するアーティストを手掛けてきた要田健を、作詞・作曲・編曲に迎えた初コラボレーションが実現した。これまでのEast Of Edenにはない、ドラマチックかつ重厚なラウド〜メタルのサウンドが魅力の1曲になるとのこと。

そして5曲目の「Dawn of Astrantia」は、これまで「Red Line」や「The weight of choice」でバンドの魅力を最大限に引き出してきた藤永龍太郎が担当している。メンバーの個性を熟知した藤永ならではの、スピード感あふれるアグレッシブな楽曲に仕上がっているという。

Ayasaは今回の作詞初挑戦のこと、そして「Telepathic」、「Dawn Of Astrantia」についてこのようにコメントしている。

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◾️Ayasa コメント

やっと『Rising in Bloom』の全貌を皆さんにお知らせできることを、とても嬉しく思っています。今回の新曲たちは、これまでのEast of Edenらしさを大切にしながらも、新しい挑戦を詰め込んだ作品になりました。要田さんにご参加いただいた「Telepathic」は、これまでのEast of Edenにはなかったギターリフや重厚感のあるサウンドが印象的な楽曲です。音源でもライブでも、新しい景色を感じてもらえる一曲になったと思います。

藤永さんに手掛けていただいた「Dawn of Astrantia」は、楽曲や歌詞の至るところにメンバーそれぞれの個性が散りばめられていて、“今のEast of Eden”をしっかり表現していただいた楽曲になりました。

そして「Checkmate」では、今回初めて作詞に挑戦させていただきました。Maoさんからデモをいただいて初めて聴いた瞬間、チェス盤の情景が自然と浮かび、そのイメージを軸に、vo.あかね氏を主人公として、人生というゲームを進んでいく姿を思い描きながら言葉を紡いでいきました。

それぞれ違った華やかさを持った楽曲たちになっているので、たくさん楽しんでいただけたら嬉しいです。

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本作リリース後には、東名阪ツアーの開催が控えている。各会場に合わせた購入者特典イベントや、公演翌日に各地で開催される特典会のほか、発売日当日やインターネットサイン会も合わせて発表となった。

また、追加公演となる東京・LINE CUBE SHIBUYAが8月9日に開催されることも発表されたので、こちらもぜひチェックしてほしい。

◾️EP『Rising In Bloom』

2026年6月10日（水）リリース

予約：https://eoe.lnk.to/2026EP 初回限定盤 通常盤 ・通常盤（CD）/ WPCL-13736 / \2,750（税込）

・初回限定盤（CD＋Blu-ray）/ WPZL-32265 / \5,500（税込）

・WMS限定豪華盤【完全生産限定】（CD＋グッズ）/ WPCL-60121 / \9,900（税込） ▼収録内容

・CD（初回限定盤・通常盤・WMS限定豪華盤共通）

M-1.Our Fate

M-2.The weight of choice

M-3.Checkmate

M-4.Telepathic

M-5.Dawn of Astrantia ・Blu-ray（初回限定盤のみ）

「East Of Eden Spring Tour 2026 Behind The Growing」 ・WMS限定盤

通常盤CD＋グッズ（Tシャツ、アクリルスタンド）

https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/6126 オリジナルTシャツ アクリルスタンド

◾️＜East Of Eden Zepp Tour 2026 〜 Rising 〜＞

詳細：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666283 ・2026/6/12（金）大阪公演@Zepp Namba

OPEN 18:00 / START 19:00

・2026/6/26（金）名古屋公演＠Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00

・2026/7/3（金）東京公演＠Zepp DiverCity

OPEN 18:00 / START 19:00 ＜追加公演＞

2026/8/9日（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)

OPEN 16:00 / START 17:00 ▼会場限定 抽選会詳細

ツアー「East Of Eden Zepp Tour 2026 〜 Rising 〜」会場のCD販売ブースにて、2026/6/10発売EP『Rising In Bloom』をご購入いただくと会場限定の抽選会にご参加いただけます！ 数に限りがございますので、お早めにお買い求めください。 ＜対象商品＞

2026年6月10日（水）発売 EP 『Rising In Bloom』

初回限定盤（CD＋Blu-ray）WPZL-32265 ￥5,500（税込）

通常盤（CD Only）WPCL-13736 ￥2,750（税込） ＜抽選会特典＞

A賞：集合写真撮影会（各会場10名様）

B賞：サイン入りパネル（各会場15名様）

C賞：ランダムチェキ（絵柄3種のうちいずれか1種を先着でプレゼント） 詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90766/

◾️リリースイベント情報

2026/6/10（水）@タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース

START 19:00

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90768/ 2026/6/13（土）@ヨドバシ梅田 地下2F ヨドバシホール

START 14:00

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90769/ 2026/6/27（土）@タワーレコード名古屋パルコ店

START 14:00

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90770/ 2026/7/4（土）@タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース

START 14:00

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90771/

◾️オンラインイベント（インターネットサイン会）

2026/6/6（土）15:00〜

販売ページ：https://limista.com/projects/7315

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90767/ ▼参加メンバー

Ayasa・湊あかね・Yuki・MINA・MIZUKI ▼販売期間

2026/4/29(水・祝) 12:00〜開催日の番組放送途中まで ▼視聴方法

当日は下記YouTubeチャンネルにて生配信いたします。

＜East Of Eden公式 YouTubeチャンネル＞ ※アーカイブ公開期間：配信終了〜 2026/6/14（日）20:00まで

※インターネットサイン会中、休憩を入れさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。