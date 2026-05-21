一風堂、沖縄2店舗目がオープンへ 国際通りに進出、県内初の独立店舗
ラーメン店「一風堂」（運営：力の源ホールディングス）は、沖縄2店舗目で、県内初の独立店舗となる「一風堂 沖縄国際通り店」を5月28日にグランドオープンする。
【画像多数】沖縄で楽しむ「一風堂」…店内やラーメン
同店は、沖縄随一のメインストリート「那覇国際通り商店街」に面したビルの2階に立地。ゆいレール「県庁前駅」や「美栄橋駅」から徒歩でアクセスができ、ショッピングや観光の合間に立ち寄りやすい。フードコート業態店ではない独立した店舗としては、沖縄で初の一風堂となる。
メニューは、定番ラーメン「白丸元味」「赤丸新味」「からか麺」のほか、人気のサイドメニュー「博多チャーハン」や「博多ひとくち餃子」「明太子ごはん」などをラインアップ。また、夏季限定商品として全国の対象店舗で好評発売中の「太つけ麺」も、オープン日から期間限定で販売する。
■店舗概要
一風堂 沖縄国際通り店
開業日：2026年5月28日（木）
住所：沖縄県那覇市久茂地三丁目29番2号 JMFビル沖縄国際通り01 2F
【画像多数】沖縄で楽しむ「一風堂」…店内やラーメン
同店は、沖縄随一のメインストリート「那覇国際通り商店街」に面したビルの2階に立地。ゆいレール「県庁前駅」や「美栄橋駅」から徒歩でアクセスができ、ショッピングや観光の合間に立ち寄りやすい。フードコート業態店ではない独立した店舗としては、沖縄で初の一風堂となる。
■店舗概要
一風堂 沖縄国際通り店
開業日：2026年5月28日（木）
住所：沖縄県那覇市久茂地三丁目29番2号 JMFビル沖縄国際通り01 2F