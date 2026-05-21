不妊治療を希望する女性の約９割でビタミンＤが足りていなかったとする調査結果を、不妊治療クリニックでつくる一般社団法人「ＪＩ（ジ）ＳＡＲＴ（スアート）」のチームがまとめた。

ビタミンＤ不足は近年、生殖機能に影響を与える可能性が指摘されており、チームは「妊娠への影響を詳しく調べる必要がある」としている。

ビタミンＤは魚などの食事で摂取できるほか、日光を浴びることで体内で生成される。日本内分泌学会などが定めた指針では、血液１ミリ・リットルあたりのビタミンＤ濃度が３０ナノ・グラム未満で不足している状態と判定される。

チームは、同法人に加盟する全国のクリニックのうち１０施設で２０１５〜２４年、初診患者の診療データを収集。血液中のビタミンＤ濃度の記録があった女性（２０〜５３歳）１万７２６１人を分析した結果、全体の８９％が不足していた。体格指数（ＢＭＩ）が高い人ほど足りない傾向もみられた。

チームの羽原俊宏・同法人副理事長（岡山二人クリニック理事長）は「紫外線を避ける生活習慣などが、ビタミンＤ不足に関係している可能性がある。今後は妊娠率との関係も調べたい」と話す。

橘大介・大阪公立大教授（女性生涯医学）の話「不妊治療を希望する人のビタミンＤ不足の実態を大規模調査で確かめた点に意義がある。ビタミンＤ不足は骨粗しょう症などのリスクも高めるため、若いうちからバランスの良い食事をしたり、日光を浴びたりするよう心がけてほしい」