226psモーターを原動力に6.8秒の0-100km/h加速を実現

フォルクスワーゲンID.ポロGTI｜Volkswagen ID. Polo GTI

4月29日に発表され、ドイツで先行販売が始まった新型コンパクトBEV「ID.ポロ」に、高性能モデルの「ID.ポロGTI」が設定された。

明確なデザイン、GTIの特徴、そしてパワフルな前輪駆動を備えたID. ポロGTIは、1976年の初代ゴルフGTIの伝統を受け継いでいる。これらの独特なDNAは、視覚的にも技術的にも再解釈されている。

モーターは最高出力166kW（226ps）、最大トルク290Nm（29.6kgf-m）を発揮する。フロントディファレンシャルロックに加え、標準装備の技術装備には、GTI専用に開発されたアダプティブDCCスポーツサスペンションとプログレッシブステアリングを採用し、ダイナミックなハンドリングと独特のGTIフィーリングを実現。その結果、初の電動GTIもまた、典型的な歴代GTIのようなフィーリングが感じられる。0-100km/h加速は6.8秒、最高速は175km/hに届く。

新機能として、スポーツステアリングホイールのボタンで起動するGTIドライビングプロファイルが挙げられる。電動モーターの動力伝達、標準装備のプログレッシブステアリング、同じく標準装備のアダプティブDCCスポーツシャシーなど、すべての駆動系とシャシーシステムがワンクリックで最大限のスポーティさに切り替わりる。コックピットも専用のカラーリングとグラフィックデザインに変化する。

バッテリーは正味52 kWhの容量を持つニッケル・マンガン・コバルト（NMC）。これによりWLTPモードによる航続距離は最大424kmに達する。最大105kWのDCステーションで充電でき、急速充電ステーションでは約24分で10%から80%まで充電できる。

GTIを象徴するフロントの赤いストライプを踏襲

フォルクスワーゲンID.ポロGTI｜Volkswagen ID. Polo GTI

デザインはフォルクスワーゲンの新しいデザイン言語「ピュア・ポジティブ」に従い、標準装備の19インチアルミホイールの上に明確で力強いスタンスを持つコンパクトスポーツカーを造り出している。

象徴的な赤いストライプはフロントの特徴的な要素。これは、初代ゴルフGTI以来、このスポーティなブランドのトレードマークとなっている。ID.ポロGTIでも、ストライプはほぼ全幅にわたっており、向かって左側には3DのGTIロゴがあしらわれた。

LEDライトストリップ、イルミネーション付きVWバッジ、新しい標準装備のIQ.LIGHT LEDマトリックスヘッドライトが水平バーとしてその上に配置。GTI特有のハニカムパターンが施されたエアインテークは、フロントバンパーのやや低い位置に設けられている。その外側には、赤く塗装された2本の垂直なエレメントが組み込まれており、そのデザインはモータースポーツの牽引フックを彷彿とさせる。

ボディシルエットは力強く、明確だ。フォルクスワーゲンの最も有名なデザインの特徴である、初代ゴルフからインスピレーションを得たCピラーが際立っている。これは、これがフォルク​​スワーゲンであることを明確に示すものだ。

安定感を与えているのは直線的なウインドウショルダーで、リヤエンドも印象的なデザイン。GTI独自の機能として、中央で分割されたルーフスポイラーが装備されている。

ライトデザインは標準装備のIQ.LIGHTバージョンのテールライトクラスターが特徴で、それぞれ外側にふたつの立体的なLEDエレメントを備えている。GTIでは、それらの間の透明な部分とVWロゴも赤くライトアップされる。2分割されたブラックのリヤディフューザーは力強さを強調。これにより、リヤに伝説の3文字（GTI）を表示しなくても、このモデルが明らかにGTIであることを認識できる。

シートは伝説的なタータンチェックを再解釈した生地を採用

フォルクスワーゲンID.ポロGTI｜Volkswagen ID. Polo GTI

インテリアは赤と黒が基調で、コックピットの様々な部分にこの色が使われている。例えば、新しいGTIスポーツステアリングホイールのコントラストの効いた赤いステッチや、モータースポーツでよく使われるマーキングに似た、ステアリングホイールリムの12時の位置に施された赤いマーキングなどが挙げられる。

また、ダッシュパネルの幅全体に細い赤いストライプが走っている。赤いステッチはドアや標準装備のプレミアムスポーツシート（フロント）とリヤシートのフロント外側の縁にも用いられた。

シートの内側は、GTIの歴史的なモデルで使われていた伝説的なタータンチェックを再解釈した生地で覆われている。フロントスポーツシートのヘッドレストに組み込まれた赤いGTIエンブレムは、マルチファンクションスポーツステアリングホイールにも配置。ステアリングホイールには、回生レベルを調整するための2つのパドルが備わった。

フォルクスワーゲンID.ポロGTI｜Volkswagen ID. Polo GTI

コックピットは、すっきりとバランスの取れたレイアウト。デジタルコックピット（デジタル計器）とインフォテインメントディスプレイは、ひとつの視覚軸上に配置されている。10.25インチのデジタルコックピットはサイズが対角線で26cmあり、さまざまな表示ビューを提供する。例えば、ドライバーがステアリングホイールのViewボタンを使用してレトロディスプレイを起動すると、計器類は後期のゴルフIのスタイルに変わる。

ダッシュパネルの中央にあるインフォテインメントシステムの12.9インチ・タッチディスプレイは対角線で32.77cmあり、プレミアムタブレットと同じくらいの大きさだ。レトロディスプレイがアクティブの場合、ここにもゴルフIスタイルのグラフィックの詳細が表示される。 例えば曲のトラック表示は、1980年代に人気だったポータブル音楽ストレージの形式であるカセットとして表示される。

BEV専用となる「MEB＋（モジュラーエレクトリックドライブマトリックス・プラス）」プラットフォームの採用により、乗員は内燃機関を積む「ポロGTI」よりも19 mm広い室内空間を利用できる。室内幅とヘッドルームも拡大され、荷室容量はポロGTIの351Lから25%以上となる441Lを確保。後席の背もたれを倒すと容量は1240L（ポロは1125L）に拡がる。

MEB＋と最新ソフトウェアのおかげで、ID.ポロGTIには数多くの最先端のアシストシステムが標準装備されている。次世代トラベルアシストなどの支援機能は、オプションとして追加で装備可能だ。このシステムはオンラインデータを使用するため、「コネクテッドトラベルアシスト」と改名された。横方向および縦方向のガイダンスを支援するこのシステムは赤信号も検知し、ID.ポロGTIを自動的に停止までブレーキをかけることができる。もうひとの新機能は、アクセルペダルのみで制御して急減速するワンペダルドライビングだ。

オプション装備には、ハーマン・カードン製のハイエンドサウンドシステムなどがリストアップされている。このシステムは425Wの出力と、クリアな音声伝送のためのセンタースピーカーとサブウーファーを含む 10基のスピーカーで構成されている。大型パノラミックサンルーフも選択可能だ。

さらに、このセグメントの新機能のひとつとして、電動調整式12ウェイフロントシートの空気圧マッサージ機能が挙げられる。このほか、特にダイナミックな体験を好むドライバー向けに、ID.ポロ専用に開発された19インチのプレミアムスポーツタイヤ（サイズは235/40R19）の、ブリヂストン「ポテンザ スポーツ」を選ぶことができる。

SPECIFICATIONS

フォルクスワーゲンID.ポロGTI｜Volkswagen ID.Polo GTI

ボディサイズ：全長4096×全幅1816×全高1513mm

ホイールベース：2599mm

乗車定員：5人

車両重量：1540kg

モーター最高出力：166kW（226ps）

モーター最大トルク：290Nm（29.6kgf-m）

駆動方式：FWD

バッテリー容量：52kWh

WLTPモード一充電走行距離：最大424km

0-100km/h加速：6.8秒

最高速度：175km/h

※諸元は欧州仕様値