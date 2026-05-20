ロサンゼルス・ドジャースのホームゲームを一度でも見た人ならわかると思うが、ドジャー・スタジアムには日本企業の広告が溢れている。外野フェンスや内野の通路上のスペースはもちろんのことだが、試合中継でもっとも映るバックネット裏も、日本企業の広告がほとんど占めている状態だ。そんなバックネット裏ではとある“珍事件”が起きているという──。

今季開幕前の3月25日（日本時間26日）には、大手アパレル企業「ファーストリテイリング」傘下のユニクロが、MLBのロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を締結したと発表した。この契約により、ドジャー・スタジアムには「UNIQLO Field at Dodger Stadium（ユニクロフィールド・アット・ドジャー・スタジアム）」と書かれた看板が掲出される。まさにド軍にとっては日本企業さまさまなのである。これは大谷翔平と山本由伸がド軍に移籍した2024年を境にドジャースタジアムへ日本企業の進出は年々増えてきた。2025年には佐々木朗希も移籍したことで、その流れに拍車がかかっている。

広告料がいちばん高いとされるバックネット裏の広告には、大谷、山本、そして佐々木が個人的に契約を結ぶ日本企業の広告が出されている。

「大谷は、伊藤園『お〜いお茶』と契約しています。ご存じのようにペットボトルやロゴの色は緑で、昨季まで緑色の広告だったのですが、今季からは、青色に変わっているんです。おそらく、ドジャーブルーに合わせているのでしょう。山本が契約を結ぶ不動産開発会社『サムティホールディングス』は、ド軍のブルペンの壁に会社名と共にスローガンである『不動産を、超えてゆけ。』の文字を毛筆で掲載して話題を呼びました。バックネット裏にも同様の広告を出しており、そこには山本の顔入りなんです。

また、最近話題となっているのが『京成電鉄』の広告です。『なぜアメリカのスタジアムに？』と思った方も多いでしょうが、これは同社と佐々木が契約したことによってのこと。佐々木の球速160kmと、在来線最速である160kmで京成上野駅と成田空港駅を結ぶ京成スカイライナーをかけたということ。今後は新規プロジェクトなどを展開していくようです。

このように、日本人3投手が契約する企業広告がバックネット裏に掲載されること自体珍しいことですが、試合では彼らがそこに向かって投げ込むわけです。日本では外野に掲げられた自分が契約している企業広告に打球を当てた、といって話題になったことはありますが、ドジャースタジアムのように投げ込むことは前代未聞ではないでしょうか。ましてや、3人が投げ込むなんて聞いたことがありません」（現地記者）

2025年ド軍がパートナーシップを結んだ企業は115社だったが、そのうち15社が日本企業だった。日本人3投手の活躍も見ても、今後も増えていくことは間違いないだろう。