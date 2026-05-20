「アヲハタ」の公式「X」アカウントが、ジャム「まるごと果実」を使ったシャーベットの作り方を紹介し、SNS上で注目されています。

【画像】え…簡単すぎる… こちらがめちゃオシャレ「アヲハタ」ジャムの本格シャーベットです！

暑い日におすすめの本格シャーベット

公式アカウントは、「今日は暑いですね。そんな日には『まるごと果実』を凍らせるだけでできる、本格シャーベットがおすすめですよ」とコメント。「まるごと果実 クランベリー」をフリーザーバッグに入れて凍らせ、グラスに盛り付けた様子を写した写真を投稿しました。

「クランベリーの果肉と甘酸っぱさがクセになる味わいです」と紹介されたシャーベットのアイデアには、「ジャムって凍らせていいんだ！？」「めちゃくちゃ濃いシャーベットになりそうで、おいしそう」「この夏は楽しめそう！」「消費できなさそうなら凍らせるのありってことか」といった声が寄せられています。

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「ちょっと水で伸ばしたりするのかな？」というユーザーからの質問に対し公式アカウントは、「まるごと果実」はそのまま凍らせてよいといい、低糖度ジャム「アヲハタ55」シリーズでアイスを作る際は、水などで少し伸ばして凍らせた方が、ほどよい味わいになると回答。「ジャム150：水100」の割合が目安ということです。