NCT・YUTA（中本悠太）、南米でのコンサート回想「下着とか飛んでくる」 HYDE流“憧れの対応”語る
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、19日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36〜深2：55）に出演した。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
多くの国でコンサートを行うYUTAは、「一番踊る国」を問われると、南米だと回答。「イヤモニが聞こえなくなったり、終わってから頭痛くて眠れないくらい人の声にやられるくらいすごいです。下着とか飛んできます」と告白した。
下着が飛んできたときの対応については「優しく返却します」としつつ、「大好きなHYDEさんは、そのパンツかぶったりするんです。いつか俺もそういう男になりたいなと。今はちょっとね（笑）。いつか俺かぶってるんで」と場を和ませた。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
多くの国でコンサートを行うYUTAは、「一番踊る国」を問われると、南米だと回答。「イヤモニが聞こえなくなったり、終わってから頭痛くて眠れないくらい人の声にやられるくらいすごいです。下着とか飛んできます」と告白した。
下着が飛んできたときの対応については「優しく返却します」としつつ、「大好きなHYDEさんは、そのパンツかぶったりするんです。いつか俺もそういう男になりたいなと。今はちょっとね（笑）。いつか俺かぶってるんで」と場を和ませた。