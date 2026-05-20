20日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数327、値下がり銘柄数1060と、値下がりが優勢だった。



個別ではテクノアルファ<3089>がストップ高。ＫＧ情報<2408>、大戸屋ホールディングス<2705>、オカムラ食品工業<2938>、シリコンスタジオ<3907>、Ｓｐｅｅｅ<4499>など18銘柄は年初来高値を更新。東北特殊鋼<5484>、魁力屋<5891>、夢みつけ隊<2673>、太洋物産<9941>、レシップホールディングス<7213>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、コロンビア・ワークス<146A>、中外鉱業<1491>、明豊ファシリティワークス<1717>、美樹工業<1718>など163銘柄が年初来安値を更新。エンビプロ・ホールディングス<5698>、ウェルディッシュ<2901>、テクノホライゾン<6629>、河西工業<7256>、ＭＥＲＦ<3168>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース