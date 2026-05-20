「絶対に近づかないで」遊泳エリアに“ハンマーヘッドシャーク”出没…海水浴解禁前もマリンスポーツ禁止に　大分市・田ノ浦ビーチ

大分市の田ノ浦ビーチの遊泳エリアで18日、“ハンマーヘッドシャーク”とも呼ばれる「アカシュモクザメ」が出没した。

市は、海水浴はまだ解禁されていないものの、18日からマリンスポーツを禁止した。専門家はかまれると大けがをすると注意を呼びかけている。

田ノ浦ビーチの遊泳エリアでサメ出没

カメラがとらえたのは海面から突き出た背びれ…また、特徴的な頭の形をした姿が目撃された。

18日、大分市のビーチに現れた「アカシュモクザメ」、通称「ハンマーヘッドシャーク」だ。

大分市・田ノ浦ビーチの遊泳エリアでサメが出没したことで、砂浜には危険を知らせる看板が立てられている。

サメが、遊泳エリアで見つかったのは初めて。

「かまれると病院行きの大けが」専門家が警告

海水浴はまだ解禁されていないが、市は18日からマリンスポーツを禁止した。

サメの映像を見た「水族館うみたまご」飼育員・鳥越善太郎さんは「（体長は）80cmあるかないかぐらい。個体の大きさを見ると、今年生まれたのかな」と話している。

アカシュモクザメは、危害を加えなければ襲ってくる可能性は低いというが、注意点もある。

「水族館うみたまご」飼育員・鳥越善太郎さんは、「子どもでも鋭い歯をしているので、かまれると間違いなく病院に行くくらいの大けがをします。絶対に近づいて捕まえない。これだけは守ってほしい」と注意喚起している。

（「イット！」5月19日放送より）