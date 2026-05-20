シルバー人材センターに登録しましたが「最低賃金以下」の仕事しかありません……。法律上問題はないのでしょうか？

シルバー人材センターでは「最低賃金」を下回っていても問題ない？

労働基準法に基づいて制定されている最低賃金法では、使用者は労働者に対して最低賃金以上の賃金を支払うことが義務づけられています。

最低賃金は都道府県によって金額が決められており、最低賃金より低い賃金で契約した場合は無効とされ、使用者は労働者にその差額を支払わなければなりません。

シルバー人材センターでの働き方には請負・委任、派遣、職業紹介などがあります。このうち、請負・委任契約に基づく仕事では、仕事の発注先からシルバー人材センターに「外注費」「委託費」が支払われ、シルバー人材センターは仕事をした会員に対して「配分金」を支払う仕組みです。

支払われる「配分金」は「賃金」ではなく、労働基準法や最低賃金法などの法律は適用されません。

そのため、請負・委任契約として適正に行われている仕事であれば、配分金が最低賃金を下回っていても、最低賃金法違反には直ちに当たらないと考えられます。



シルバー人材センターの平均収入と引かれる税金はどのくらい？

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会によると、全国平均で月8～10日就業した場合、月額3万～5万円程度の収入を得られるとしています。

ただし、就業日数の保証はないため、毎月一定の収入が得られるとは限りません。

配分金は賃金ではないため、受け取っても年金が減額されることはありません。収入を得ることよりも、働くことで社会に貢献し、生きがいを求めることを目的としたい人におすすめの働き方です。

また、配分金は所得税法上「雑所得」に該当します。年金収入やほかの所得との関係によっては、所得税の確定申告や住民税の申告が必要になる場合があるため、自治体や税務署の案内を確認しましょう。



シルバー人材センターでの仕事にはどのようなものがある？

シルバー人材センターが対応できる仕事の種類には、以下のようなものがあります。



【技術分野】

・家庭教師

・パソコン指導

・翻訳、通訳など

【技能分野】

・庭木などの剪定

・大工工事

・ペンキ塗りなど

【事務分野】

・一般事務

・経理事務

・調査、集計事務など

【管理分野】

・ビル、アパート・マンションなどの管理

・スポーツ、遊戯施設管理などの管理

・駐車場、駐輪場の管理

【折衝外交分野】

・販売員、店番

・配達、集配

・電気、ガスの点検など

【一般作業分野】

・除草、草刈り

・屋内外清掃

・チラシ、ビラ配り

【サービス分野】

・家事サービス

・福祉サービス

・育児サービスなど

自分に合った仕事や挑戦してみたい仕事がないか、居住地域にあるシルバー人材センターに相談してみるとよいでしょう。



シルバー人材センターで報酬として支払われる「配分金」は賃金ではないため、最低賃金制度は適用されない

シルバー人材センターでの働き方のうち、請負・委任契約に基づく仕事で報酬として支払われる「配分金」は、賃金ではありません。

そのため、請負・委任契約として適正に行われている仕事であれば、最低賃金制度は適用されず、配分金が最低賃金を下回っていても、最低賃金法違反には直ちに当たらないと考えられます。

シルバー人材センターでの平均収入は月8～10日就業した場合で月額3万～5万円程度とされているため、年金をもらいながら生活し、生きがいを求めるために仕事をしたい人におすすめです。

関心がある人は、自分に合った仕事がないか、居住地域のシルバー人材センターに相談してください。



出典

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会 お仕事をしたい方Ｑ＆Ａ Ｑ．月にどのくらいの収入を得ることができますか。、Ｑ．希望する仕事にだけ就けるのですか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー