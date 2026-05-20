本日5月20日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、綾瀬はるか、今田耕司、野呂佳代、佐々木美玲らをゲストに迎え「全国早押しクイズ2時間スペシャル」をお届け。

是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』でW主演を務める綾瀬がゲストとあって、大悟は「バラエティーに嫁と一緒に出る感じ」とカッコつけてコメント。ノブから「終わったら線を引け！」とツッコまれるも、「一生、“綾瀬はるかの旦那”って言うていく」と宣言する。同じく『箱の中の羊』に出演している野呂佳代は、大悟と綾瀬のシーンを見学に行った際の大悟の様子を暴露。撮影後、挨拶もなしに野呂に発したという大悟の一言にスタジオ中が爆笑。先輩・今田からも「変わったなあ」と大悟の変貌ぶりに驚いてしまう。

さらに、是枝監督の特別インタビューが実現。「なぜ大悟を綾瀬の夫役にキャスティングしたのか」「大悟の演技はどうだったのか」などの質問に対して、「色々考えていたときに」「驚かされました」など、意外な言葉が続々飛び出す。

そして、是枝監督が特に絶賛する大悟のある特徴をクイズにして出題。「あれはなかなか出せない」「役者にとってすごく大事なこと」と俳優・大悟をべた褒めするも、当の大悟は「言われていない」と困惑してしまう。回答者の芸人たちはボケ回答で大悟をイジり倒す中、野呂はまたもや、大悟が撮影中にやっていたことを暴露。これには綾瀬も「やってた！」と乗っかり、綾瀬が実際に目撃した“俳優・大悟”の一面を語り、大悟を慌てさせる。さらに是枝監督の口から、ノブの是枝映画出演への言及も!?

これまで数々の“迷言”で世間を驚かせてきた綾瀬にまつわる「迷言クイズ」では、綾瀬が小学生の頃に抱いていた将来の夢にまつわる問題や、交換日記に書いていた衝撃の言葉などが明らかに。綾瀬自身「まともだと思っていたんですけど、結構変わってたんだな」と冷静にコメント。ほかにも“俳優・綾瀬”が演技に並々ならぬ情熱を注いでいることがわかる伝説のエピソードも紹介する。

今話題の“スーパー小学生”も登場。その驚きの能力と、その能力を使った新技を披露するたびスタジオ中から驚愕の声が止まらず、大悟は「人生で一番すごいもん見たかも」と唖然となる。ほかにも、「外国人観光客が買い占めまくっているモノ」「民家に建つ三重塔の謎」「日本一ホームランが出るといわれるバッティングセンター」など、全国の謎や不思議からクイズを多数出題。綾瀬は、早押しルールを無視して回答する天然ぶりをたびたび発揮。あまりの噛みっぷりに大悟から役者として心配されてしまう場面も。

タイムマシーン3号・山本浩司のクイズコーナー「シロネコヤマモト」では、本人も知らされていなかった乗っ取りが勃発。「山本の10倍は声を出してます」と全力でロケに挑む“かわいいライバル”にスタジオは大いに盛り上がり、山本は大焦り！果たしてこの人物とは？

＜番組概要＞

5月20日（水）よる7時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

綾瀬はるか

今田耕司

野呂佳代

タイムマシーン3号

とにかく明るい安村

佐々木美玲

松村沙友理

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

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