5月19日、歌手の小泉今日子が、かねて交際を公表していた俳優で演出家の豊原功補（こうすけ）と破局していたことが、『WEB女性自身』に報じられた。破局報道を受けて、かつての “不倫騒動” が再燃しつつあるようだ。

小泉と豊原の交際は2015年に報じられ、注目を集めた。

「2018年、小泉さんが所属事務所から独立を発表した際、個人事務所のホームページで豊原さんとの関係を認める声明を出しました。

ただ、豊原さんは1998年に結婚して子どもも生まれ、交際を報じられた当時はまだ既婚者だったため、“不倫関係” も認めるという異例の事態になったのです。

ただ、『女性自身』によれば、交際を公表後、2人はケンカが絶えず、同棲も解消するなど、近年の関係性は芳しくなかったようです」（スポーツ紙記者）

“禁断の恋” だったこともあってか、小泉の破局報道に関して、Xでは

《人の家庭壊しておいて、それを正当化して公表した奴らにハッピーエンドは有り得ないんだよ》

など、厳しい声があがっている。

小泉は独立を発表した際、公式サイトで《俳優豊原功補氏は同じ夢を追う同士だと思っております。また一部の週刊誌などで報道されている通り恋愛関係でもあります》と豊原との関係を認めたが、その内容が物議を醸した。

「小泉さんの発表後、豊原さんは記者会見を開き、2015年から小泉さんと恋愛関係にあったことを認め、それが原因で妻子と別居状態になったと明かしました。

2021年の『女性セブン』で、豊原さんが2020年に離婚していたことが伝えられたのです。交際を公表した当時はまだ別居中だったため、小泉さんの声明には、豊原さんの家族を気遣うコメントもありました。

一方で、《インターネットや雑誌などには既に離婚されているという誤った情報が流布されており、そのためにご家族の存在自体が伏せられたような形で報じられ続けてしまいました》と、SNSで出回った豊原さんの “離婚説” を自ら訂正したのです。

豊原さんの奥さんにマウントを取っているような印象を与え、小泉さんに厳しい声があがりました」（芸能記者）

小泉は1月から自身の還暦を記念した全国ツアーを開催したが、5月9日に年内の休養を発表した。翌10日の沖縄公演でツアーは幕を閉じ、有終の美を飾ったばかりだった。今回、破局が取りざたされたことで、厳しい目を向けられそうだ。

「豊原さんとの関係を公表後、小泉さんは舞台の制作やプロデュースに力を入れるようになり、2019年の舞台『後家安とその妹』では、豊原さんが企画・脚本・演出・出演の4役を兼任し、“共同事業” となりました。

その後、2人の関係について本人たちから目立った発信はありませんでしたが、今回の報道によって、小泉さんが豊原さんの家庭を壊した “略奪” イメージが再燃しかねません」（同前）

休養早々、思わぬ形で注目を集めることになってしまった。