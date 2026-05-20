「こんなん泣くわ」「名前あるの熱い」W杯初優勝を狙うタレント軍団、“28人目の戦士”にネット感涙「日本の次に応援する」
ポルトガルサッカー連盟は５月18日、北中米ワールドカップに臨む同国代表のメンバーを発表した。
登録メンバーは26人だが、27人（GK４人のうち１人がバックアッパーと見られる）をセレクト。史上初の６回連続出場となる主将のクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、ブルーノ・フェルナンデス、ジルベルト・シウバ、ヴィティーニャらを順当に選出した。
反響を呼んでいるのが、ある画像だ。ポルトガル代表のメンバーリストに、昨年７月に交通事故で他界した元ポルトガル代表FWディオゴ・ジョッタさん（享年28）の名前が薄字で刻まれているというものだ。
世界的に有名なファブリツィオ・ロマーノ記者がこの画像を使用して、初優勝を狙うタレント軍団のメンバー発表を伝えると、瞬く間に拡散。インターネット上では次のような声が上がった。
「一緒に戦ってくれるの心強いな。こんなん泣くわ」
「名前あるの熱い。これは応援したくなる」
「薄く名前入ってるの粋だな」
「やるねぇポルトガル」
「28人目で名前が入っていて本当に嬉しい。日本の次に応援するのはポルトガルだな」
「下に薄く名前があるの本当に泣ける」
「一緒に戦うんだね」
「名前入れてくれてるの感動」
ポルトガルサッカー連盟の公式Xは、「アメリカでワールドドリームをもたらす27＋１人」と紹介。ジョッタと共に戦う姿勢を示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】薄字で故ジョッタさんの名前が刻まれたポルトガル代表のメンバーリスト
」
登録メンバーは26人だが、27人（GK４人のうち１人がバックアッパーと見られる）をセレクト。史上初の６回連続出場となる主将のクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、ブルーノ・フェルナンデス、ジルベルト・シウバ、ヴィティーニャらを順当に選出した。
反響を呼んでいるのが、ある画像だ。ポルトガル代表のメンバーリストに、昨年７月に交通事故で他界した元ポルトガル代表FWディオゴ・ジョッタさん（享年28）の名前が薄字で刻まれているというものだ。
「一緒に戦ってくれるの心強いな。こんなん泣くわ」
「名前あるの熱い。これは応援したくなる」
「薄く名前入ってるの粋だな」
「やるねぇポルトガル」
「28人目で名前が入っていて本当に嬉しい。日本の次に応援するのはポルトガルだな」
「下に薄く名前があるの本当に泣ける」
「一緒に戦うんだね」
「名前入れてくれてるの感動」
ポルトガルサッカー連盟の公式Xは、「アメリカでワールドドリームをもたらす27＋１人」と紹介。ジョッタと共に戦う姿勢を示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】薄字で故ジョッタさんの名前が刻まれたポルトガル代表のメンバーリスト
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