JR東日本の2025年度決算は、営業収益が過去最高を更新するなど大幅な増収増益となった。高輪ゲートウェイシティなど不動産事業が注目されがちだが、実は鉄道事業の回復も大きく寄与している。決算数字から同社の収益構造の変化を読み解く。（鉄道ジャーナリスト 枝久保達也）

連結営業収益が

過去最高を記録

JR東日本は4月30日、2025年度決算を発表した。連結営業収益は前年比約1971億円増（同5.1％増）の約3兆846億円で過去最高となった。連結営業利益は前年比約374億円増（同9.9％増）の約4142億円、純利益は同約235億円増（同10.5％増）の約2478億円で、大幅な増収増益となった。

営業収益をセグメント別に見ると、運輸事業が同約1000億円増（同5.7％増）の約2兆458億円、不動産・ホテル事業が同約678億円増（同15.2％増）の約5132億円、流通・サービス事業が同約223億円増（同5.7％増）の約4161億円だった。

営業利益は運輸事業が前年比約183億円増（同10.4％増）の約1944億円、不動産・ホテル事業が同約79億円増（同6.6％増）の約1281億円、流通・サービス事業が同約75億円増（同12.5％）の約680億円だった。

2025年3月にまちびらきを迎えた高輪ゲートウェイシティを含む不動産・ホテル事業が注目されているが、鉄道事業の増収増益が大きく寄与しているのは興味深い。なお今年3月14日に行われた同社初の運賃改定（値上げ）の寄与は約25億円の増収にとどまる。

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