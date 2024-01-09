◇セ・リーグ 阪神4―2中日（2026年5月19日 倉敷）

【阪神・立石正広と一問一答】

――プロ初安打を記録した今の気持ちは。

「積極的にいこうと思っていたので、1打席目、良い形で振れて良かったです」

――ガッツポーズも出た。

「うれしかったので。ベンチの人たちも凄く祝福してくれていたので、ガッツポーズしたくなりました」

――待望の1軍舞台は？

「最初は緊張していましたけど。これで終わりではないので。良い意味で通過点というか、これからも続いていくので、気楽にいこうと思っていきました」

――同じドラフト1位の先輩方もヒットを打っていたが。

「簡単なように打っていました。凄く幅があるというか。そういうバッターになれたらと思います」

≪立石の経過≫

▽1月17日 SGL尼崎での新人合同自主トレのベースランニング中に下肢の張りを訴える。

▽同19日 大阪府内の病院で「右脚の肉離れ」の診断。

▽2月1日 春季キャンプは具志川組（2軍）スタート。

▽3月17日 ファーム・リーグのオリックス戦に「5番・DH」で実戦デビュー。2回の第1打席で左前打を放ち“実戦初打席初安打”をマーク。

▽同19日 ファーム・リーグのオリックス戦でプロ1号となる満塁本塁打。

▽同28日 大阪市内の病院で「左手首の関節炎」と診断されたと球団が発表。

▽4月14日 ファーム・リーグのソフトバンク戦で実戦復帰。「5番・左翼」で先発し、3打数無安打で2三振。

▽同21日 「右ハムストリングスの筋損傷」のため別メニュー調整を行うと球団が発表。

▽5月12日 独立リーグ日本海・石川との交流試合で実戦復帰。「5番・指名打者」で出場し、3打数2安打2打点。