スポニチ

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　◇セ・リーグ　阪神4―2中日（2026年5月19日　倉敷）

【阪神・立石正広と一問一答】

　――プロ初安打を記録した今の気持ちは。

　「積極的にいこうと思っていたので、1打席目、良い形で振れて良かったです」

　――ガッツポーズも出た。

　「うれしかったので。ベンチの人たちも凄く祝福してくれていたので、ガッツポーズしたくなりました」

　――待望の1軍舞台は？

　「最初は緊張していましたけど。これで終わりではないので。良い意味で通過点というか、これからも続いていくので、気楽にいこうと思っていきました」

　――同じドラフト1位の先輩方もヒットを打っていたが。

　「簡単なように打っていました。凄く幅があるというか。そういうバッターになれたらと思います」　

≪立石の経過≫

　▽1月17日　SGL尼崎での新人合同自主トレのベースランニング中に下肢の張りを訴える。

　▽同19日　大阪府内の病院で「右脚の肉離れ」の診断。

　▽2月1日　春季キャンプは具志川組（2軍）スタート。

　▽3月17日　ファーム・リーグのオリックス戦に「5番・DH」で実戦デビュー。2回の第1打席で左前打を放ち“実戦初打席初安打”をマーク。

　▽同19日　ファーム・リーグのオリックス戦でプロ1号となる満塁本塁打。

　▽同28日　大阪市内の病院で「左手首の関節炎」と診断されたと球団が発表。

　▽4月14日　ファーム・リーグのソフトバンク戦で実戦復帰。「5番・左翼」で先発し、3打数無安打で2三振。

　▽同21日　「右ハムストリングスの筋損傷」のため別メニュー調整を行うと球団が発表。

　▽5月12日　独立リーグ日本海・石川との交流試合で実戦復帰。「5番・指名打者」で出場し、3打数2安打2打点。