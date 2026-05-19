「身体ヤバすぎですね！」現役引退の格闘家、バキバキの肉体に驚きの声「どんだけ良い体やねん」「理想の体」
4月29日の試合に勝利し、ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座を獲得し、現役を引退した武尊さんは5月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。上半身裸のバキバキに仕上がった肉体を披露しました。
【写真】武尊のバキバキの肉体ショット
また、「引退してから燃え尽き症候群ぽくなってたけど身体動かせれるようになってどんどん元気になってきた」と心境を明かし、「やっぱり健康な食事と運動が一番『心』と『身体』を元気にしてくれる。運を動かすと書いて運動。みんなも落ち込んだ時とか気持ちが上がらない時こそ身体を動かそう」と、運動の大切さをファンに呼び掛けています。
コメントでは、「落ち込んだときも、やっぱり筋トレが最強」「心と身体はつながってますよね！」「どんだけ良い体やねん」「本当に、引退されました？」「かっこいい〜」「身体ヤバすぎですね！」「かっちょええ」「理想の体」「犬たちも仕上がり確認中ですね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】武尊のバキバキの肉体ショット
「引退してから燃え尽き症候群ぽくなってたけど」武尊さんは「朝の筋トレ終わって筋肉チェックしてたら犬達が集まってきた笑」とつづり、上半身裸の全身ショットを2枚投稿。引退したとは思えないバキバキに鍛え上げられた肉体を披露しています。1枚目はポーズを取った武尊さんの足元に愛犬たちが集まる様子です。
コメントでは、「落ち込んだときも、やっぱり筋トレが最強」「心と身体はつながってますよね！」「どんだけ良い体やねん」「本当に、引退されました？」「かっこいい〜」「身体ヤバすぎですね！」「かっちょええ」「理想の体」「犬たちも仕上がり確認中ですね」と、絶賛の声が集まりました。
「流石魔裟斗さんの後継者」同日、自身のInstagramでも同じ写真を公開していた武尊さん。ファンからは「流石魔裟斗さんの後継者」「体が強すぎる」といった声が寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)