5月15日、YouTuberのあやなんが、筋肉系YouTuber・ぷろたんの動画に出演した。離婚騒動をめぐって世間を騒がせたが、最近の生活を語り、波紋を呼んでいる。

あやなんは、2016年に6人組YouTuber「東海オンエア」のしばゆーと結婚し、2人の子どもが生まれたが、2024年に離婚。その後、目立ったYouTuberとしての活動はほとんどなかったが、今回、離婚後の生活が明らかになった。

「2023年、あやなんさんは、しばゆーさんも公認しているとして、セカンドパートナー（セカパ）の男性・あゆむさんがいることを公表しています。現在も、あゆむさんとの関係は継続しており、あやなんさんと、子ども2人と一緒に住んでいることを告白しました。一方、元夫のしばゆーさんとの関係も良好だと説明されました」（スポーツ紙記者）

動画内で、ぷろたんから「しばゆーは、ここの父だよね?」と聞かれると、あやなんは「そう。王さま」と答えた。かつてのセカパで現在の恋人については、家事全般をやってもらっており、「しばゆーからセカパに対して給料が振り込まれてるから。夫代行とかいって」と、しばゆーから“家事代行費”が支払われていることを明かした。

「動画には、広々としたリビングが映っていましたが、現在の自宅の家賃も、しばゆーさんが払っているそうです。あやなんさんは、かねてから料理が苦手なことを公言しており、料理などの家事全般は、あゆむさんがおこなっているといいます。その“対価”として、元夫であるしばゆーさんが家賃とは別に、お金を支払っているとのことですが、ぷろたんさんに金額を聞かれ、35万円であることを明かしていました」（芸能担当記者）

元夫から現在の恋人に35万円が振り込まれているエピソードに関して、動画のコメント欄では、

《離婚したのに夫代行のお金をもらうおっさんと元嫁ってやばくない》

《理解ができない》

《養育費だけでも相当な金額だろうに…セカパにも給料とは》

など、厳しい声があがっている。現在の、あやなんの生活状況が注目されたようだ。

「しばゆーさんと結婚していたころ、あやなんさんは夫婦の日常を投稿する『しばなんチャンネル』で活動していましたが、離婚後、このチャンネルは更新されておらず、休止状態です。2025年5月には、あゆむさんとのカップルチャンネルを開設したものの、同年夏ごろに動画をすべて削除して以降、動きはありません。YouTuberとしては活動休止状態にあるといえますが、今回の動画で、金銭面はしばゆーさん、家事全般はあゆむさんさんが担っていることがわかりました。

“家事代行費”に関しては、しばゆーさんも了承してのことでしょうが、あやなんさんが元夫といまの恋人を都合よく“利用”しているような印象を受ける人もいたのだと思われます。ぷろたんさんから冗談まじりに『あやなんはなにしてるの? やることないじゃん』とツッコまれると、あやなんさんは『私は歌、歌ってる』と、趣味であるカラオケを満喫していることを明かしていました」（前出・芸能担当記者）

離婚から2年。元夫からサポートを受けつつ、あやなんは新たなパートナーとどんな生活をしていくのか。