5月18日、Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS）に人気グループ『M!LK』がゲスト出演。ミセスの3人と大ヒット曲『好きすぎて滅！』のコラボパフォーマンスを披露し、2組のファンから歓喜の声が多く寄せられた。

【写真】「もはやハイヒール」M!LKと共演したミセス大森の衝撃“厚底ブーツ”

大森元貴の“厚底ブーツ”

コラボに際して、ミセスの3人はM!LKの衣装チームが特別に用意した衣装を着用。ボーカルの大森元貴も「めっちゃM!LKだから！」と興奮ながらに語るクオリティーで、ファンからは「M!LKの衣装チーム凄過ぎる、脱帽です」などの声が上がっている。

番組ではコラボパフォーマンスのほか、ゲーム対決やトーク企画が繰り広げられ、どちらのファンも大いに楽しめる内容となっていた。

スタジオも大盛り上がりの様子だったが、視聴者の注目は思わぬところにも集まっていて……。

「M!LKとの共演の際、大森さんが1人だけ“厚底ブーツ”を履いている姿が話題になっています。M!LKは、公表されていないメンバーもいるものの、曽野舜太さんが184cm、佐野勇斗さんが180cm、山中柔太朗さんが178cm、塩崎太智さんが174cm、吉田仁人さんが173cmとされており、平均身長が177cmを超えるスタイル抜群のグループです。

一方、大森さんの身長は非公表であるものの、ファンの間では“165cmくらいでは”と言われています。パフォーマンスの際、大森さんとM!LKのメンバーが横並びになるシーンがありましたが、SNS上で“身長がほとんど変わらなくなっている”と話題になっているんです」（音楽誌ライター）

「198.5cmになりました！」本人もネタに

映像を確認してみると、確かに頭の位置が綺麗に並んでいる。X（旧ツイッター）上では、「大森さんM!LKと身長ほぼ一緒過ぎてやばいwww」「ひとりだけ厚底なのwwww」「あれ……？大森さんちょっと靴分厚くないですか……？」「厚底というかもはやハイヒール」「厚底履いても身長まだ足りてないのがまた可愛い！」など、大森のファンを中心に大きな反響が寄せられている。

「実は大森さん、本人もたびたび自分の身長をネタにしているんです。2024年10月13日に行なったインスタグラムのライブ配信で、ファンから“身長伸びましたか？”と聞かれた際、“伸びました！ 198.5cmになりました！”と即答（笑）。

今年5月8日に放送されたテレビ朝日系『ミュージックステーション』で人気グループ・Snow Manと共演した際は、192cmの長身を誇るラウールさんと大森さんが隣に並ぶシーンがあり、ファンから“誰ですか、ラウールの隣に並ばせたのは!?”“また彼は厚底を高くしちゃうよ”などのコメントが殺到していました。ファンにとっても、大森さんの身長はもはや“鉄板ネタ”になっていますね」（前出・音楽誌ライター）

日本の音楽シーンを牽引する存在となっているミセス。その象徴ともいえる大森は、もはや何をしても、爆裂に可愛すぎて滅!?