5月17日、タレントの指原莉乃が、自身のInstagramを更新し、私服姿を投稿した。肌を見せたセクシーな姿が話題を呼んでいる。

指原は《ネックレスお気に入りです》とつづり、アメリカの高級ブランド「ハリー・ウィンストン」のアカウントにメンションをつけ、同ブランドのネックレスをつけた写真を公開した。

「各地で真夏日を観測する日が続いていることもあってか、指原さんはキャップ、ノースリーブのトップスにデニムという涼しげなスタイルでした。トップスは胸元が大きく開いた大胆なデザインになっています。ラフなファッションですが、指原さんのスラッとした足が目立つ写真もあり、スタイルのよさが強調されています」（スポーツ紙記者）

これまで、バラエティ番組で自ら色気がないことを自虐してきた指原。ただ、今回の胸元が見えるノースリーブ姿に関して、Instagramのコメント欄では

《綺麗になり過ぎ》

《スタイル抜群ですね》

など、驚く声があがっている。

指原は、4月から若槻千夏とのトークバラエティ番組『指原千夏』（フジテレビ系）が始まり、4本のレギュラー番組を抱えている。さらに、自らがプロデュースしたアイドルグループ「=LOVE（イコールラブ）」「≠ME（ノットイコールミー）」「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」は音楽番組での露出を増やし、プロデューサー業も好調。

そして、私生活では、“恋人” の存在が取りざたされ、公私ともに順調のようだ。

「2025年5月の『文春オンライン』で、俳優の犬飼貴丈（あつひろ）さんと交際していると伝えられたのです。犬飼さんは指原さんより2歳年下で、過去のバラエティ番組で指原さんの熱烈なファンであることを公言していました。双方の所属事務所は交際について否定せず、話題になりました」（芸能記者）

熱愛報道から1年が経ったが、お相手の犬飼は気になる動きを見せている。

「犬飼さんは2月に公式サイトで所属していた事務所を退所することを発表。3月31日付で事務所を辞めたのですが、ほかの事務所に移籍したのか、個人事務所を設立したのかなどは明かしていません。現在もファンクラブは継続しており、Instagramも更新されています。

ただ、出演していたバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）の金曜レギュラーは3月で卒業し、目立ったドラマや映画出演もなく、露出が減っているのです。

そのため、SNSでは指原さんと結婚する可能性が浮上していました。指原さんは2023年11月のXで《今年も今のところ結婚願望なし、卵子凍結済みで生活しています》と結婚願望がないことを公言していただけに、2人がゴールインするか注視されているようです」（同前）

33歳になり、タレント、プロデューサーとして目覚ましい活躍を見せる指原だが、プライベートでの “サプライズ” はあるか。