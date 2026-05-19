LE SSERAFIM（ル セラフィム）のCHAEWON（チェウォン、25）が、首の痛みのため一部スケジュールを欠席することを19日、所属事務所の「SOURCE MUSIC」がファンプラットフォームWeverseで発表した。

発表では「キム・チェウォンは最近、首の痛みで病院で治療を受けた。医療スタッフから一定期間安静にし、回復経過を見守るべきだという見解を受けた。大学祭や音楽番組など、事前に告知されたスケジュールにはやむを得ず不参加となる」と発表した。

また「当社はアーティストの健康と安全を最優先の価値とし、医療スタッフの見解とアーティストのコンディションを総合的に考慮します。アーティストが完全に回復に専念できるよう積極的に支援する予定で、今後のスケジュールは回復状況に応じて柔軟に運営される」と付け加えた。

チェウォンが所属するLE SSERAFINは22日に2枚目のフルアルバム「PUREFLOW pt.1」をリリースし、本格的な活動を再開するが、チェウォンの合流時期は、今後の回復具合に応じて決まる予定だ。