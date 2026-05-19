はるな愛、Snow Man向井康二＆WEST.濱田崇裕とのゴルフ3ショット公開「とにかく教え方がお上手」と大絶賛
タレントのはるな愛（53）が19日、自身のインスタグラムを更新。9人組グループ・Snow Manの向井康二（31）、7人組グループ・WEST.の濱田崇裕（濱＝異体字／37）とゴルフを楽しんだことを報告し、ほほ笑ましい3ショットを公開した。
【写真】「かわいいかわいい」Snow Man向井康二＆WEST.濱田崇裕とのゴルフ3ショット公開したはるな愛
はるなは「楽しかったぁ」と書き出し、向井と濱田に挟まれて満面の笑みを浮かべる3ショットをアップ。ゴルフウェアに身を包んだ3人の姿からは、太陽が降り注ぐ絶好のゴルフ日和だったことがうかがえる。
2人の人柄について、はるなは「とにかく2人とも教え方がお上手で。ジェントルマンで めちゃくちゃ楽しい時間でした!!!みなさん見てね！2人の素敵さ全開」と大絶賛していた。
コメント欄には「かわいいかわいい写真、ありがとうございます」「3人とも可愛い」「いくつになっても綺麗で可愛い」「愛さんゴルフルックとっても可愛いですね」「こうじくんかっこよすぎです!!」「濱田さんかっこいい」などの声が寄せられている。
【写真】「かわいいかわいい」Snow Man向井康二＆WEST.濱田崇裕とのゴルフ3ショット公開したはるな愛
はるなは「楽しかったぁ」と書き出し、向井と濱田に挟まれて満面の笑みを浮かべる3ショットをアップ。ゴルフウェアに身を包んだ3人の姿からは、太陽が降り注ぐ絶好のゴルフ日和だったことがうかがえる。
コメント欄には「かわいいかわいい写真、ありがとうございます」「3人とも可愛い」「いくつになっても綺麗で可愛い」「愛さんゴルフルックとっても可愛いですね」「こうじくんかっこよすぎです!!」「濱田さんかっこいい」などの声が寄せられている。