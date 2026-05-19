アジア株まちまち、市場のトランプ「TACO」への反応は限定的



東京時間14:01現在

香港ハンセン指数 25747.31（+72.13 +0.28%）

中国上海総合指数 4132.46（+0.93 +0.02%）

台湾加権指数 40292.17（-599.65 -1.47%）

韓国総合株価指数 7262.79（-253.25 -3.37%）

豪ＡＳＸ２００指数 8587.20（+81.89 +0.96%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75686.63（+371.59 +0.49%）



アジア株はまちまち、市場のトランプ「TACO」への反応は限定的。市場ではもっぱら「TACO」よりも「NACHO」のようだ。※「Not A Chance Hormuz Opens（ホルムズ海峡が開く見込みはゼロ）」



トランプ米大統領はイランへの攻撃を延期したものの、短期間だけとしている。湾岸諸国から2.3日だけ延期できないかとの要請があったとしており、協議に進展がなければ今週中にも大規模攻撃する姿勢だ。NY原油は時間外で下落するも依然として107ドル台と高値圏で推移している。



韓国株は急反落、ハイテク関連が総じて下落。史上最高値圏にあることから、ナスダック続落をきっかけに調整売りに押されている。



豪州市場では利上げ一時停止期待が広がっている。豪中銀は短期間で75bpの利上げを実施したことから、しばらくは米イラン戦争の影響を見極める方針だ。



インド市場ではアダニグループ株が総じて上昇、米司法省がアダニ氏に対する刑事訴追を取り下​げた。

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