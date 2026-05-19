aespa振付チームとのビューティーコラボ！ ダーマローラージャパン「Dermaroller®」

記事ポイント ダーマローラージャパンが、RIEHATAプロデュースのダンスチームRHT.とスポンサー契約を締結しますRHT.はaespaやBE:FIRSTの振付も手がけるグローバルなダンスクルーですコラボレーション企画やイベント・SNSコンテンツなど、美とパフォーマンスを掛け合わせた展開が予定されています ダーマローラージャパンが、RIEHATAプロデュースのダンスチームRHT.とスポンサー契約を締結しますRHT.はaespaやBE:FIRSTの振付も手がけるグローバルなダンスクルーですコラボレーション企画やイベント・SNSコンテンツなど、美とパフォーマンスを掛け合わせた展開が予定されています

ドイツ発スキンケアブランド「Dermaroller®」の日本展開を担うダーマローラージャパンが、世界的ダンサー・振付師RIEHATAプロデュースのダンスチーム「RHT.」とスポンサー契約を締結します。

美容とパフォーマンスの融合を軸に、ビューティーブランドとストリートカルチャーが交差する新たなパートナーシップです。

ダーマローラージャパン「Dermaroller®」





ブランド：Dermaroller®（ダーマローラー）展開元：ダーマローラージャパン（株式会社Transparence）スポンサーパートナー：RHT.（RIEHATAプロデュース）契約種別：スポンサー契約（2026年5月締結）

和洋折衷の室内セットを背景に、富士山をモチーフにした窓や日本文化の装飾を取り入れたスタジオで撮影されたチーム公式ビジュアルには、RHT.のメンバー約12名がそれぞれ異なるストリートファッションで並んでいます。

個性あふれるスタイルはチームの多様な表現力を体現しており、ダンスとファッションの交差点に立つRHT.の世界観を示しています。

ダーマローラージャパンは皮膚科学に基づくスキンケア製品を美容医療とホームケアの両分野で展開するブランドであり、今回のスポンサー契約により「美しさ」と「パフォーマンス」の融合をテーマとした新たなカルチャー発信に踏み出します。

Z世代を中心にダンスやストリートカルチャーとビューティー領域の融合が加速するなか、両者のパートナーシップはその動きを体現する取り組みとして位置づけられています。

RHT.の歩みと実績





RHT.のメンバーとダーマローラージャパン代表取締役の岩田 真人が並んだこの場面は、スポンサー契約締結を象徴するビジュアルです。

RHT.は2014年に「RIEHATATOKYO」として結成され、2021年にはD.LEAGUE初代王者を獲得します。

2024年に「RHT.」として活動を刷新したのちも国内外のステージやファッションシーンで精力的に活動を続け、aespaやBE:FIRSTといった世界的アーティストの振付も手がけています。

グローバルな影響力を持つダンスクルーとして、ダンスカルチャーをリードする存在です。

Dermaroller®の製品とパートナーシップの展開





「Dermaroller HC902」はダーマローラージャパンが展開するホームケア向け製品のひとつで、皮膚科学に基づいたアプローチで肌本来の力を引き出すよう設計されています。

ダーマローラージャパンはドイツ発のDermaroller®ブランドの日本正規代理店として、美容医療・ホームケアの両軸で製品を提供してきています。

今回のスポンサーシップでは、コラボレーション企画の実施・イベントおよびプロモーション展開・SNSと動画コンテンツでの発信・グローバル展開を視野に入れた施策が順次予定されています。

皮膚科学ブランドとグローバルダンスクルーが組むこの取り組みは、ビューティーとパフォーマンスの新たな接点を開拓します。

ダーマローラージャパン「Dermaroller®」の紹介でした。

よくある質問

Q. RHT.はどのようなアーティストの振付を手がけていますか？

A. RHT.はaespaやBE:FIRSTといった世界的アーティストの振付を手がけています。

2021年にはD.LEAGUE初代王者を獲得しており、国内外のステージやファッションシーンでも活躍しています。

Q. 今回のスポンサーシップではどのような展開が予定されていますか？

A. コラボレーション企画の実施、イベント・プロモーション展開、SNSおよび動画コンテンツでの発信、グローバル展開を視野に入れた施策の4つが予定されています。

詳細は公式サイトおよびRHT.の公式Instagramで案内されます。

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