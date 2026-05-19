お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが１８日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」に出演。

この日は「東ブクロの緊急毒出しノート」というテーマに、日常の不満や怒りをぶちまける企画でインフルエンサーやバラエティー番組、仕事の方向性などについて赤裸々に語った。

最後に今後この企画に出てほしい芸能人を聞かれると、「芸人でいったら山添はどうなんですか？山添は意外にきっちりしてるけど、１個炎上したことあって、あそこからちょっと大人しなってるというか。先輩にも気を遣うし、後輩にも優しいでしょ。思っていることめっちゃあると思うんですよ。出してないからあいつ、たまってると思います」と相席スタートの山添寛の名前を出した。

すると、ＭＣのウエストランド・井口浩之が「炎上したときは親近感わくんですか？」と２度の不倫騒動などでたびたび炎上してきた東ブクロをイジった。東ブクロは「ニヤニヤしちゃう。仲間が増えた？そうです。最近やす子もこっち来るんちゃうんかって」と新たな仲間を予想してスタジオを笑わせていた。