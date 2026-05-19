ペトコ・パークに「ココイチ」が登場

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）

ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でパドレスと対戦した。大谷翔平投手が「1番・指名打者」、山本由伸投手が先発する注目の一戦だが、ファンの視線はバックネットにも向けられ、中継映像が話題となっている。

バックネットのフェンスに掲示されているのは「ココイチ」の愛称でお馴染みの、株式会社壱番屋の看板広告。映像では捕手を挟んで向かって右側に「CoCo壱番屋」と大きく掲示。左側はローマ字で記載されている。

同社は3月26日（同27日）に「カレーハウスCoCo壱番屋 ペトコ・パーク店」を出店。球団幹部がココイチのファンであることから実現したという。

「ココイチ」のロゴは、カレーをイメージしているためか、黄色ベースに茶色い文字でデザイン。パドレスのチームカラーと完全に一致しており、ファンも「パドレスの広告にココイチ出てるけど色的にピッタリ」「パドレスの色に合わせて広告出してるんか」「色合い草」などと反応している。（Full-Count編集部）