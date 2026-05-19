『MOTHER2 ギーグの逆襲』一番くじ新登場！ラストワン賞は「どせいさんぬいぐるみ」全ての景品発表
ハズレなしのキャラクターくじの最新作『一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾』(メーカー希望小売価格1回790円)が、6月6日(土)より順次発売されることが決定した。
【写真】ラストワン賞は巨大な「どせいさんぬいぐるみ」『MOTHER2』一番くじ全景品
商品は、任天堂のスーパーファミコン用ソフト『MOTHER2 ギーグの逆襲』(以下、『MOTHER2』)の一番くじ第二弾。ルームライト、プレゼントボックス、ガラスマグカップ、ランチバッグ、なまえマーカー、病院をイメージした各種アイテム、ラバーアイテム、ステーショナリー、ぬいぐるみがラインナップされている。
A賞は、どせいさんのおうちにふんわりと優しい光が灯る、どせいさんのルームライト。ベッドサイドや玄関へディスプレイするのにもぴったりなサイズ感。ゲームに登場する、あの「プレゼントボックス」が、B賞「ほんとにつかえるプレゼントボックス」となって登場する。中にお気に入りのおやつや大切なものを入れて、アイテム収集をする冒険気分が日常でも楽しめる。
C賞は、『MOTHER2』に登場するさまざまな町のおみやげをイメージした全5種のガラスマグカップ。耐熱仕様で、電子レンジでも使用することができる。D賞は、作中のおみせ3店舗「マッハピザ」「ママメイドバーガー」「パン屋さん」の紙袋をイメージしたランチバッグ。レシート風デザインのステッカーが1枚付属される。
E賞は、ゲームウィンドウデザインのなまえマーカー。付属のステッカーを使って、自分の名前や誕生日、好きな食べ物、必殺技やお気に入りの持ち物など、オリジナルのカスタムが楽しめる。
そのほか、病院やパワーアップアイテムデザインの選べる全4種のアイテム。バンドとばねクリップから選べる全6種のラバーアイテム。ラバーバンドをお手持ちの飲み物に巻き付ければ、まるでゲーム内のドリンクを飲んでいるかのような体験が楽しめる。冒険のおもいでを詰め込んだステーショナリーはメモ帳、切手風シール、メタルクリップからお好きなものが選べる。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、約30cmサイズの「どせいさん」の大きなぬいぐるみを用意。サイドのポケットに手を入れて、ぎゅっと抱きしめられます。C賞と同仕様のガラスマグカップセットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定となっている。
■等級一覧
・A賞：どせいさんのルームライト(全1種) 約14cm
・B賞：ほんとにつかえるプレゼントボックス(全1種) 約13cm
・C賞：まちのおみやげガラスマグカップ(全5種) 約8.5cm
・D賞：おみせのランチバッグ(全3種) ランチバッグ 約18cm／ステッカー 約10cm
・E賞：ウィンドウ なまえマーカー(全4種) なまえマーカー 約6cm／ステッカー A6サイズ
・F賞：げんきのおともアイテム(全4種) お薬ケース…約10cm、おくすり手帳ノート…A6サイズ、診察券柄ポーチ…約11cm
・G賞：べんりなラバーアイテム(全6種) ラバーバンド…約28cm／ばねクリップ…約7cm
・H賞：おもいでいっぱいステーショナリー(全8種) 切手風シール…B6サイズ、メタルクリップ…約2.5〜4cm、立体メモ…約9.5cm
・ラストワン賞：だきしめる どせいさんぬいぐるみ 約30cm
・ダブルチャンスキャンペーン：まちのおみやげガラスマグカップセット合計50個、約8.5cm、※賞品とパッケージは、C賞と同仕様になります。
【写真】ラストワン賞は巨大な「どせいさんぬいぐるみ」『MOTHER2』一番くじ全景品
商品は、任天堂のスーパーファミコン用ソフト『MOTHER2 ギーグの逆襲』(以下、『MOTHER2』)の一番くじ第二弾。ルームライト、プレゼントボックス、ガラスマグカップ、ランチバッグ、なまえマーカー、病院をイメージした各種アイテム、ラバーアイテム、ステーショナリー、ぬいぐるみがラインナップされている。
C賞は、『MOTHER2』に登場するさまざまな町のおみやげをイメージした全5種のガラスマグカップ。耐熱仕様で、電子レンジでも使用することができる。D賞は、作中のおみせ3店舗「マッハピザ」「ママメイドバーガー」「パン屋さん」の紙袋をイメージしたランチバッグ。レシート風デザインのステッカーが1枚付属される。
E賞は、ゲームウィンドウデザインのなまえマーカー。付属のステッカーを使って、自分の名前や誕生日、好きな食べ物、必殺技やお気に入りの持ち物など、オリジナルのカスタムが楽しめる。
そのほか、病院やパワーアップアイテムデザインの選べる全4種のアイテム。バンドとばねクリップから選べる全6種のラバーアイテム。ラバーバンドをお手持ちの飲み物に巻き付ければ、まるでゲーム内のドリンクを飲んでいるかのような体験が楽しめる。冒険のおもいでを詰め込んだステーショナリーはメモ帳、切手風シール、メタルクリップからお好きなものが選べる。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、約30cmサイズの「どせいさん」の大きなぬいぐるみを用意。サイドのポケットに手を入れて、ぎゅっと抱きしめられます。C賞と同仕様のガラスマグカップセットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定となっている。
■等級一覧
・A賞：どせいさんのルームライト(全1種) 約14cm
・B賞：ほんとにつかえるプレゼントボックス(全1種) 約13cm
・C賞：まちのおみやげガラスマグカップ(全5種) 約8.5cm
・D賞：おみせのランチバッグ(全3種) ランチバッグ 約18cm／ステッカー 約10cm
・E賞：ウィンドウ なまえマーカー(全4種) なまえマーカー 約6cm／ステッカー A6サイズ
・F賞：げんきのおともアイテム(全4種) お薬ケース…約10cm、おくすり手帳ノート…A6サイズ、診察券柄ポーチ…約11cm
・G賞：べんりなラバーアイテム(全6種) ラバーバンド…約28cm／ばねクリップ…約7cm
・H賞：おもいでいっぱいステーショナリー(全8種) 切手風シール…B6サイズ、メタルクリップ…約2.5〜4cm、立体メモ…約9.5cm
・ラストワン賞：だきしめる どせいさんぬいぐるみ 約30cm
・ダブルチャンスキャンペーン：まちのおみやげガラスマグカップセット合計50個、約8.5cm、※賞品とパッケージは、C賞と同仕様になります。