『傾国の悪女になんかなりません！ ～蛮族令嬢クリスティナは予言された破滅フラグを【カンスト】パワーでへし折ります～ １』がマイクロマガジン社「GCノベルズ」より6月30日に刊行される。

【画像】『傾国の悪女になんかなりません！』双葉はづきのカバーイラスト

本作は、川崎悠がWeb小説投稿サイト「小説家になろう」で連載中のシリーズ。怪力の【天与】を授かった伯爵令嬢クリスティナが、立ちはだかる困難を殴ってへし折っていく、攻撃力「カンスト」令嬢の大逆転劇ファンタジー。

物語は、幼い頃に女神から怪力を授かったクリスティナが、異世界から来た聖女に「いずれ傾国の悪女になる」と予言され、王子から婚約破棄と国外追放を言い渡される展開から幕を開ける。理不尽な要求に納得できないクリスティナは、圧倒的な怪力で王子たちを殴り倒していく。

装画・挿絵イラストを担当するのは、『刀剣乱舞』のキャラクターデザインや、小説『公爵令嬢の嗜み』（澪亜／KADOKAWA）のイラストなどを手掛けてきた実力派の双葉はづき。

（文=リアルサウンド ブック編集部）