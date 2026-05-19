アディッシュ<7093.T>が一時ストップ高まで買われた。同社は１８日、人工知能（ＡＩ）カスタマーサポートのグローバルリーダーであるＦｉｎ（米カリフォルニア州）と戦略的業務提携を締結したと発表。これが材料視されているようだ。



これにより同社は、Ｆｉｎが提供するＡＩカスタマーエージェント「Ｆｉｎ」と「Ｉｎｔｅｒｃｏｍ Ｓｕｉｔｅ」の日本市場での更なる導入拡大を目的に、代理販売及びシステムとＢＰＯ（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を一体化した「ＢＰａａＳ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ）」モデルを提供するとしている。



出所：MINKABU PRESS