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IT・ビジネス書作家の戸田覚が自身のYouTubeチャンネルで「【仕事効率化】ExcelをPDF変換・結合・圧縮する方法｜PDF編集アプリ活用連載 Vol.2」と題した動画を公開した。ビジネスシーンで頻繁に発生するOfficeファイルとPDFの相互変換や、複数ファイルの結合・圧縮といった作業を効率化する具体的な手順を解説している。



まずはExcelの標準機能を使ったPDF化の方法を紹介。「ファイル」の「コピーを保存」から形式をPDFに指定する手順を説明したが、この方法では一つひとつファイルを開く手間がかかると指摘した。



そこで、PDF編集ソフト「PDFelement」を用いた効率的なアプローチを提案。複数のExcelファイルをまとめて選択し、右クリックから一気にPDF化する機能を実演した。戸田は「いちいちファイルを開いて作ってたら大変ですよね」と語り、圧倒的な時短効果を強調した。続いて、複数のPDFを1つのファイルにまとめる「結合」機能も紹介。別々に作成された資料を数クリックで統合できる点を「仕事で非常に役立つ」と評価し、不要になったページを右クリックで簡単に削除する方法も併せて解説した。



さらに、データ容量の大きいプレゼン資料などをメールに添付しやすくする「圧縮」機能を披露。圧縮前後の画面を並べて比較し、「全然違いわからないですよね」と見た目の品質を保ったままファイルサイズを削減できることを証明した。最後に、PDFをExcelやWord形式に逆変換するエクスポート機能も紹介し、取引先から受け取った資料の再編集にも対応できる柔軟性を示した。



PDF編集ソフトの多彩な機能を活用することで、煩雑だったファイル管理が驚くほどスムーズになる。日々の業務で発生する「やりづらさ」を解消し、より生産性の高い働き方を実現するための第一歩となるだろう。