【クロスワードパズルクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 子供の成長を感じる言葉がヒント
柔軟な発想力が試される「クロスワードパズル」の時間です！
文字を組み合わせて言葉を完成させるパズルは、脳の活性化に最適です。今回は、昔話でおなじみの動物や、夏に欠かせないあの食べ物が隠れています。
・き □ ね（縦の言葉）
・お □ か □（横の言葉）
・す □ か（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、はじめての経験としてテレビ番組でも人気の「お買い物」を指す言葉です。
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▼解説
それぞれの言葉に「つ」と「い」を入れると、次のようになります。
・きつね（狐）
・おつかい（お使い）
・すいか（西瓜）
身近な単語の組み合わせですが、パズルを完成させた瞬間のすっきり感は格別ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字を組み合わせて言葉を完成させるパズルは、脳の活性化に最適です。今回は、昔話でおなじみの動物や、夏に欠かせないあの食べ物が隠れています。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・き □ ね（縦の言葉）
・お □ か □（横の言葉）
・す □ か（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、はじめての経験としてテレビ番組でも人気の「お買い物」を指す言葉です。
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正解：「つ」「い」正解は「つ」「い」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つ」と「い」を入れると、次のようになります。
・きつね（狐）
・おつかい（お使い）
・すいか（西瓜）
身近な単語の組み合わせですが、パズルを完成させた瞬間のすっきり感は格別ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)