椎名林檎「ありあまる富」×“金密輸”映画スペシャルPV解禁 有村架純「説得力がある」
椎名林檎の名曲「ありあまる富」（2009年発表）を主題歌に起用した映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）のスペシャルPVが解禁された。主演の有村架純、共演の黒木華、南沙良から、椎名へ贈るコメントも到着した。
【動画】椎名林檎「ありあまる富」主題歌スペシャルPV
本作は、2017年に中部国際空港で発生した“金の密輸事件”に着想を得た天野千尋監督によるオリジナルストーリー。借金を抱えた二児の母・和歌子（有村）、奨学金返済に追われる研究員・清恵（黒木）、未婚の妊婦・麻由（南）が、金の密輸を通して絆を深めていく姿を描く。
解禁されたスペシャルPVは、「誰にでもできる簡単な3日間だけのお仕事なんですけれども…」という怪しげな誘いの言葉からスタート。夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負っ和歌子、奨学金の返済に追われる借金600万の研究員・清恵、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由の3人が平凡な生活から一転、金の密輸に手を染めていく姿が映し出される。
シンガポールでの大規模ロケ映像やメイキング映像とともに、「ありあまる富」の歌詞が本編映像と重なり合い、3人の女性たちが“人生をやり直そう”ともがく姿が映し出される。“富”の象徴でもある金塊の密輸に手を染める彼女たち。その先に待つものとは何か――。「君には富が溢れている」という歌詞が、物語と共鳴する内容となっている。
有村は、「女性3人が奮闘する物語を、椎名さんが包んでくれるというのがものすごく説得力があって、この作品に本当にぴったりな楽曲だなと思いました」とコメント。「時代が変わっても、人の根底にある本当の真価みたいなものは変わらないんだなと再確認できました」と語った。
黒木は、「椎名さんは色気があって、人をひきつける魅力のある方。ずっとファンなので、間接的ではありますが、関わらせていただけて本当にうれしい」と喜びのコメント。
南も、「学生の頃から椎名さんの曲を聴いていました。歌声に救われていた時期もあった」と明かしている。
また、映画公開を記念し、YouTubeとPodcastではオリジナルコンテンツ「秘密のツアー」の配信も5月22日からスタート。有村、黒木、南、天野監督らが登場し、撮影秘話などを語る予定だ。
■有村架純のコメント（全文）
女性3人が奮闘する物語を、椎名さんが包んでくれるというのがものすごく説得力があって、この作品に本当にぴったりな楽曲だなと思いました。
椎名さんは、椎名さんにしかない着眼点で、鋭く問いかけてくる歌詞や、私たちがどう感じるかという想像力をいつも下さるなと感じています。改めて、いつの時代に聞いても、時代が変わっても人の根底にある本当の真価みたいなものは、変わらないんだなと再確認できました。
■黒木華のコメント（全文）
椎名さんは、色気があって、人をひきつける魅力のある方。舞台を見に行った時に、ちらっと拝見したことがあるのですが、世間を魅了される方って普段からそういうオーラをまとっていらっしゃるんだと思いました。ずっと椎名さんのファンなので、間接的ではありますが、関わらせていただくことができて本当にうれしいです。
■南沙良のコメント（全文）
椎名さんの曲は、学生の頃から聞いていました。椎名さんの歌声に救われながら過ごしていた時期もあったので、今回主題歌が椎名さんと伺って、すごくうれしい気持ちです。
【動画】椎名林檎「ありあまる富」主題歌スペシャルPV
本作は、2017年に中部国際空港で発生した“金の密輸事件”に着想を得た天野千尋監督によるオリジナルストーリー。借金を抱えた二児の母・和歌子（有村）、奨学金返済に追われる研究員・清恵（黒木）、未婚の妊婦・麻由（南）が、金の密輸を通して絆を深めていく姿を描く。
シンガポールでの大規模ロケ映像やメイキング映像とともに、「ありあまる富」の歌詞が本編映像と重なり合い、3人の女性たちが“人生をやり直そう”ともがく姿が映し出される。“富”の象徴でもある金塊の密輸に手を染める彼女たち。その先に待つものとは何か――。「君には富が溢れている」という歌詞が、物語と共鳴する内容となっている。
有村は、「女性3人が奮闘する物語を、椎名さんが包んでくれるというのがものすごく説得力があって、この作品に本当にぴったりな楽曲だなと思いました」とコメント。「時代が変わっても、人の根底にある本当の真価みたいなものは変わらないんだなと再確認できました」と語った。
黒木は、「椎名さんは色気があって、人をひきつける魅力のある方。ずっとファンなので、間接的ではありますが、関わらせていただけて本当にうれしい」と喜びのコメント。
南も、「学生の頃から椎名さんの曲を聴いていました。歌声に救われていた時期もあった」と明かしている。
また、映画公開を記念し、YouTubeとPodcastではオリジナルコンテンツ「秘密のツアー」の配信も5月22日からスタート。有村、黒木、南、天野監督らが登場し、撮影秘話などを語る予定だ。
■有村架純のコメント（全文）
女性3人が奮闘する物語を、椎名さんが包んでくれるというのがものすごく説得力があって、この作品に本当にぴったりな楽曲だなと思いました。
椎名さんは、椎名さんにしかない着眼点で、鋭く問いかけてくる歌詞や、私たちがどう感じるかという想像力をいつも下さるなと感じています。改めて、いつの時代に聞いても、時代が変わっても人の根底にある本当の真価みたいなものは、変わらないんだなと再確認できました。
■黒木華のコメント（全文）
椎名さんは、色気があって、人をひきつける魅力のある方。舞台を見に行った時に、ちらっと拝見したことがあるのですが、世間を魅了される方って普段からそういうオーラをまとっていらっしゃるんだと思いました。ずっと椎名さんのファンなので、間接的ではありますが、関わらせていただくことができて本当にうれしいです。
■南沙良のコメント（全文）
椎名さんの曲は、学生の頃から聞いていました。椎名さんの歌声に救われながら過ごしていた時期もあったので、今回主題歌が椎名さんと伺って、すごくうれしい気持ちです。