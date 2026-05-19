本日5月19日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「ネオ北関東vs旧北関東」。群馬、栃木、茨城出身の古株有名人たちと新世代の有名人たち新旧メンバーが入り混じり、地元のアピール合戦を繰り広げる。

プロフリークライマーの楢粼智亜と野口啓代夫婦は、ネオ栃木出身と旧茨城出身ということで席が離れており、「すいませんね」と謝る明石家さんまに、野口は「隣にしてほしかったです」と寂しそうな表情。仲良しコンビとして知られる茨城出身・カナメストーンは2人で両手をつないで自己紹介をすると、“パワースポット”ギャグにさんまを無理矢理巻き込む。

群馬出身の峯大凱（SHY）は15歳にして「御殿」初登場ということで、さんまから「今どんな気持ち？」と尋ねられると、素直に「怖いです」とビクビク。しかし、さんまが茨城（いばらき）を「いばらぎ」と言ってしまい、茨城出身の磯山さやかと「気を付けてください」（磯山）、「誰も気にしてない」（さんま）と論争を繰り広げると、「どっちでもよくない？」とさんまに乗っかる発言で爆笑をさらう。

最初のトークテーマ「ライバル県民をギャフンと言わせたい！地元自慢2026」では、群馬勢が、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地 ドジャースタジアムに出店している「築地銀だこ」をはじめ、名だたる企業の本社やレアな工場が群馬にあることを自慢するも、さんまから「そんなにスゴイのに、なんで影薄いねん」とツッコミ。また、「絶滅の危機にある」という郷土名物・焼きまんじゅうを中山秀征が猛アピールすると、“焼きまんじゅうパフェ”を食べた峯の正直すぎる感想にスタジオ中が爆笑に包まれる。

中山、井森美幸、大友花恋ら有名人たちが集う群馬県人会の幹事を務めている宮下兼史鷹（宮下草薙）は、県人会に起こった“激熱の2日間”を告白。2日連続で“トップスター”が加入し、そのあまりの豪華さに宮下からは思わぬ本音がこぼれる。さらに群馬には、「ネイマールより稼いでいる」「群馬の経済をすべて支えている」というとんでもない大物の存在が。

茨城の自慢はなんといっても“海”。磯山は「群馬と栃木に海を貸している」と豪語すると、最近話題のシーサイドスポットを紹介。まるで海外の有名スポットのように美しいその景観から名付けられたというその土地の愛称を発表すると、さんまからすぐさま「名前変えよう」「言いづらい」とまさかのダメ出しが。

U字工事の「すべての会話に使える栃木弁がある」というトークには、さんまが「ウソや」と全否定。そこで、U字工事がさまざまなシチュエーションで実演すると、コントのような2人のやりとりにさんまも思わず笑ってしまう。野口は「茨城の方もあまり知らないかもしれないんですが」と、茨城がクライミングの強豪県となっており、女子選手を多く輩出していると説明。さらに、楢粼が「男子は栃木が一番強いんです」と言うと、さんまは「そうなの!?」とビックリ。しかし、野口のある暴露に楢粼がタジタジになってしまう場面も。

そのほか、「トイレで流す!? 群馬の“縁切り”パワースポット」「ナップサックで背負って持ち帰る茨城の巨大メロンパン」など、知られざる北関東の情報が続々！

＜出演者＞

司会：明石家さんま

磯山さやか、大友花恋、鏡優翔、カナメストーン、紫吹淳、中山秀征、楢粼智亜、野口啓代、羽田美智子、ひなたまる、峯大凱（SHY）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、U字工事 ※五十音順・敬称略