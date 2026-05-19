KEY TO LIT佐々木大光、食いしん坊の精鋭“食ベンジャーズ”に参加 10キロ減量で自信「10キロ分腹に入る！」
5人組グループ・KEY TO LITの佐々木大光が、19日に放送されるフジテレビ系バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（後7：00）に出演する。10キロのダイエットを経て「10キロ分腹に入る！」と豪語する期待の爆食スター・佐々木が、食いしん坊企画第2弾として“人気名店の隠れメニュー”の超調査に参加する。
【写真】おそろいのサスペンダー衣装のなすなか中西＆タイムマシーン関＆佐々木大光
「メニューに載ってないけど知っていれば誰でも注文できる、“超絶品の隠れメニュー”が存在する人気名店がある！」という情報をもとに、芸能界屈指の食いしん坊たちが集結。12時間に及ぶロケを敢行し、都内・横浜の5軒の人気店に潜入。ラーメン、中華、ミシュランの名店まで、メニュー表には載っていないけれども、知っていれば誰でも注文できる“究極の絶品”を一挙大公開してしまう禁断企画！隠れメニューにしている理由と驚きの味を超調査する。
今回、食いしん坊の精鋭“食ベンジャーズ”として、超調査を遂行したメンバーは、佐々木のほか、食リポの司令塔・関太（タイムマシーン3号）、、汗をかきながら食らいつく、ガッツあふれる調査隊員・植田紫帆（オダウエダ）、圧倒的な体格と食欲で現場を制圧した大鶴肥満（ママタルト）、 年間500食を食す“チャーハン林”としての特殊スキルを披露した林健（ギャロップ）、そして、 ベテランの安定感でロケを盛り上げる、中西茂樹（なすなかにし）。
身近でありながら奥深い“食”というテーマを、笑いと検証を交えて超調査する。
■出演者コメント
▼関太（タイムマシーン3号）
この番組自体まだ始まったばかりで、どの企画が第2弾を迎えるか大事だと思うんですけど、このわんぱく食いしん坊たちの企画が2回目ということで、また呼んでいただけて最高に嬉しいです！今回も本当においしいものが出てくるので、期待を裏切らないかなと思います。でも、1日5件のロケってなかなかないので、震えました（笑）。僕1人では乗り越えられないようなロケですけど、これだけの仲間がいて心強いです！第2弾も食べることが大好きな太っちょたちが汗をかいて頑張っておりますので、そのひたむきな姿をぜひ見届けてくれたらと思います。
▼佐々木大光（KEY TO LIT）
“隠れメニュー”というものを初めて食べたので楽しかったですし、前回（4月7日放送）はスタジオで大鶴肥満さんと植田紫帆さんのロケを見ていたので、今回ご一緒できてとてもうれしいです！そして、僕には“アイドルでありながらグルメタレントになりたい”という裏テーマがあるので、グルメタレントとして名をはせているみなさんから学べることがすごく多くてありがたいです。みなさんの食リポを吸収して、それをアウトプットできているのか楽しみに見てほしいし、今回の6人の食いっぷりも見てほしいです！
▼大鶴肥満（ママタルト）
ただの調査ではなく、その調査を超える調査！これが我々の使命ですから、超えた先にある答え、そこを超調査してきます！なので、視聴者のみなさまも、“超視聴”してほしいですね（笑）
▼植田紫帆（オダウエダ）
おいしいモノがたくさん食べられて幸せなロケですね！今回は“隠れメニュー”ということで、うまいものを食べたらうまいこと言うという課題もだされたがゆえに、食リポをおざなりにしてボケを考える時間が増えてしまった・・・、というところは見ていただきたいですね。特に、関さんがボケる前に、“猫にエサあげてるのか！？”というくらい小さな量を食べているので、そこも見抜いていただきたいです（笑）
【写真】おそろいのサスペンダー衣装のなすなか中西＆タイムマシーン関＆佐々木大光
「メニューに載ってないけど知っていれば誰でも注文できる、“超絶品の隠れメニュー”が存在する人気名店がある！」という情報をもとに、芸能界屈指の食いしん坊たちが集結。12時間に及ぶロケを敢行し、都内・横浜の5軒の人気店に潜入。ラーメン、中華、ミシュランの名店まで、メニュー表には載っていないけれども、知っていれば誰でも注文できる“究極の絶品”を一挙大公開してしまう禁断企画！隠れメニューにしている理由と驚きの味を超調査する。
身近でありながら奥深い“食”というテーマを、笑いと検証を交えて超調査する。
■出演者コメント
▼関太（タイムマシーン3号）
この番組自体まだ始まったばかりで、どの企画が第2弾を迎えるか大事だと思うんですけど、このわんぱく食いしん坊たちの企画が2回目ということで、また呼んでいただけて最高に嬉しいです！今回も本当においしいものが出てくるので、期待を裏切らないかなと思います。でも、1日5件のロケってなかなかないので、震えました（笑）。僕1人では乗り越えられないようなロケですけど、これだけの仲間がいて心強いです！第2弾も食べることが大好きな太っちょたちが汗をかいて頑張っておりますので、そのひたむきな姿をぜひ見届けてくれたらと思います。
▼佐々木大光（KEY TO LIT）
“隠れメニュー”というものを初めて食べたので楽しかったですし、前回（4月7日放送）はスタジオで大鶴肥満さんと植田紫帆さんのロケを見ていたので、今回ご一緒できてとてもうれしいです！そして、僕には“アイドルでありながらグルメタレントになりたい”という裏テーマがあるので、グルメタレントとして名をはせているみなさんから学べることがすごく多くてありがたいです。みなさんの食リポを吸収して、それをアウトプットできているのか楽しみに見てほしいし、今回の6人の食いっぷりも見てほしいです！
▼大鶴肥満（ママタルト）
ただの調査ではなく、その調査を超える調査！これが我々の使命ですから、超えた先にある答え、そこを超調査してきます！なので、視聴者のみなさまも、“超視聴”してほしいですね（笑）
▼植田紫帆（オダウエダ）
おいしいモノがたくさん食べられて幸せなロケですね！今回は“隠れメニュー”ということで、うまいものを食べたらうまいこと言うという課題もだされたがゆえに、食リポをおざなりにしてボケを考える時間が増えてしまった・・・、というところは見ていただきたいですね。特に、関さんがボケる前に、“猫にエサあげてるのか！？”というくらい小さな量を食べているので、そこも見抜いていただきたいです（笑）