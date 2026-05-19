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LINEがアップデートできない！失敗しないための3つの基本ステップ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」にて、「LINEがアップデートできない！失敗しないための3つの基本ステップをLINE専門家が解説」と題した動画を公開した。日常的に使っているLINEが急にアップデートできなくなった際の不安を解消するため、その原因と誰でも一人でできる具体的な解決策をわかりやすく解説している。



動画では、アップデートができない代表的な原因として「スマホの中身のバージョンが古くなりすぎている」「スマホのお部屋がいっぱいになっちゃっている（ストレージ不足）」「電波が不安定」という3点を挙げている。ストレージ不足については、不要な写真や使わないアプリを削除して隙間を作るよう促し、「だいたい1ギガくらいの空きがあれば安心」と具体的な目安を示した。また、電波の問題を防ぐため、自宅のWi-Fi環境など安定した通信環境での作業を推奨している。



具体的な解決策として、ひらい先生は「実は一番強力な魔法」としてスマホの再起動を提案。調子が悪い時は一度スマートフォンの電源を切り、入れ直すことで頭の中が整理され、問題があっさり解決することが多いという。それでも解決しない場合、iPhoneなら設定から「Appを取り除く」を選択し、AndroidならGoogle Playストアの「キャッシュを消去」を行うことで、一時的な不要データを掃除する方法を紹介した。



さらに、アプリを一度削除して入れ直す方法にも言及しているが、作業を始める前に「絶対に忘れないでほしい、一番大事なこと」としてトーク履歴のバックアップを取る手順を丁寧に解説した。「このバックアップさえあれば、いつでも元通りに戻せる」と述べ、操作を間違えてデータが消えてしまうのではないかという不安を取り除いている。



動画の終盤では、どうしても自分一人で解決するのが怖い時は「近所の携帯ショップに行って、『怖くてできないから手伝って』って素直に言ってみるのも、立派な解決方法」と優しく語りかけている。専門家のアドバイスを参考に一つずつ手順を踏んでいけば、誰でも安全にLINEのアップデートを完了させることができるだろう。