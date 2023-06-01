『ぼっち・ざ・ろっく！』連載再開へ 半年ぶりで次号6月発売号から「″アイツら″がきららMAXに帰ってくる！」
漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』（ぼざろ）が、6月18日発売の連載誌『まんがタイムきららMAX』8月号より連載が再開されることが決定した。同作は、作者・はまじあき氏の体調不良により1月発売号から休載しており、半年ぶりの連載再開となる。
【画像】公開された『ぼっち・ざ・ろっく！』連載再開の告知ページ
まんがタイムきららMAX編集部の公式Xでは「次号、"アイツら"がきららMAXに帰ってくる！！（爆発のエフェクトを背景に現れるシルエット）「あっお待たせしました…」（観客たちのコメント）「たすかる」「待ってた」「「「「結束バンド最高〜〜〜！」」」」全米が笑った 満を持して連載再開！！」と、『ぼっち・ざ・ろっく！』「まんがタイムきららMAX8月号」にて連載再開と告知された。
休載していた経緯は、はまじ氏が今年1月に「このたび、数ヶ月にわたる体調不良のため、しばらくの間休載をいただくことになりました。なお、体調不良はメンタル面の問題ではなく身体的なコンディションによるものです。回復に専念することで万全の状態で連載に戻る判断をいたしました」と体調不良について明かしていた。
また、「連載を楽しみにしてくださっていた読者の皆さま、本当に申し訳ございません。現在、東名阪ツアーのロケハンを行うことや、並行してアニメ第2期の作業も本格化していること、それぞれが重要なタイミングを迎えています。詳細についてはまだお伝えできませんが、早くお届けしたい嬉しいお知らせも控えております」と告白。
「少しの間お時間をいただく形になりますが、より良い作品をお届けするための大切な期間と考えています。連載再開の際には、これまで以上に面白い『ぼっち・ざ・ろっく！』をお届けできるように頑張ります。どうか見守っていただけますと幸いです！今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。
芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』は、極度の人見知りで陰キャな少女・後藤ひとりが＜結束バンド＞というバンドに加入し、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の3人の個性的なメンバーとともに成長していくストーリー。
2022年10月〜12月にテレビアニメが放送されると、若者を中心に人気が爆発し、数々の賞を受賞するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。さらに音楽面では＜結束バンド＞のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。2024年には劇場総集編が前編・後編で公開された。テレビアニメ第2期の制作も決まっている。
【画像】公開された『ぼっち・ざ・ろっく！』連載再開の告知ページ
まんがタイムきららMAX編集部の公式Xでは「次号、"アイツら"がきららMAXに帰ってくる！！（爆発のエフェクトを背景に現れるシルエット）「あっお待たせしました…」（観客たちのコメント）「たすかる」「待ってた」「「「「結束バンド最高〜〜〜！」」」」全米が笑った 満を持して連載再開！！」と、『ぼっち・ざ・ろっく！』「まんがタイムきららMAX8月号」にて連載再開と告知された。
また、「連載を楽しみにしてくださっていた読者の皆さま、本当に申し訳ございません。現在、東名阪ツアーのロケハンを行うことや、並行してアニメ第2期の作業も本格化していること、それぞれが重要なタイミングを迎えています。詳細についてはまだお伝えできませんが、早くお届けしたい嬉しいお知らせも控えております」と告白。
「少しの間お時間をいただく形になりますが、より良い作品をお届けするための大切な期間と考えています。連載再開の際には、これまで以上に面白い『ぼっち・ざ・ろっく！』をお届けできるように頑張ります。どうか見守っていただけますと幸いです！今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。
芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』は、極度の人見知りで陰キャな少女・後藤ひとりが＜結束バンド＞というバンドに加入し、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の3人の個性的なメンバーとともに成長していくストーリー。
2022年10月〜12月にテレビアニメが放送されると、若者を中心に人気が爆発し、数々の賞を受賞するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。さらに音楽面では＜結束バンド＞のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。2024年には劇場総集編が前編・後編で公開された。テレビアニメ第2期の制作も決まっている。
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