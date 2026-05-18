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「もう夏の入り口に立った」気象予報士が警告、5月下旬から迫る「真夏に近いような暑さ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【高温多湿】24日ごろからはかなりの高温 湿度も高く危険な暑さ｜早期天候情報 #マニアック天気 #異常高温」と題した動画を公開した。動画では、5月24日頃から東日本や西日本などを中心に予想される「かなりの高温」について解説しており、湿度も高く真夏に近い危険な暑さになることに警鐘を鳴らしている。



松浦はまず、5月18日に発表された「高温に関する早期天候情報」を取り上げ、24日頃から東日本、西日本、沖縄・奄美で平年より1.5度から2度以上高い気温になる予測を提示した。その背景として「正の北極振動」を挙げ、北極付近に寒気が溜まることで中緯度帯は全体的に気温が上がりやすい場になっていると解説。さらに、日本の北側に気圧の尾根（リッジ）が予想されることで気圧配置が変化しにくく、高温が持続しやすい傾向にあると指摘した。特に西日本などで上空の高気圧が強まることで生じる「断熱圧縮」によって、地表付近の空気が圧縮され気温が上昇するメカニズムを深掘りしている。



実際の予想気温についても言及し、名古屋では25日に33度が予想され、気圧配置の変化次第では「35度以上の猛暑日なんていう可能性も出てくる」と述べた。東京や大阪、福岡などでも30度近い予想が出ており、湿った空気の流入によって湿度が高く、カラッとした暑さではなく「真夏に近いような暑さ」になるという。



動画の終盤で松浦は、スーパーエルニーニョの影響で夏全体も高温になるという予測に触れ、「もう夏の入り口に立った」と表現。この時期からの厳しい暑さが今後の夏の厳しさを予兆していると語った。本格的な夏を前に、こまめな水分補給や冷房の適切な使用など、熱中症への注意を意識し始める重要性を強く訴えかけている。