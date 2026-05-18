ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月18日（月）〜5月24日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■牡牛座（おうし座）

カード：ワンドの8（逆位置）

物事が停滞し、焦りが募る週。連絡待ち、返信や納期の遅れにいらだっても急かさないように。空回りする行動は、すべて裏目に出る。一度ペースを落とし、優先順位を組み直そう。発信より受信、攻めより整備に徹する局面と心得よう。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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